بطل مسلسل “نور”: تعرضت للإهانات بسبب مهند

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اعترفت الممثلة التركية، سونجول أودين، بأنها عانت من بعض المشاعر السلبية قبل نحو 17 عاماً، لدى ظهورها إلى جانب زميلها الممثل كيفانش تاتليتوغ في مسلسل “نور” الذي لاقى رواجاً كبيراً في العالم العربي عند عرضه.

وخلال لقاءٍ مصورٍ لها مع المذيع التركي إبراهيم سليم، كشفت النجمة التركية أن الناس كانوا يوجهون لها كلاماً قاسياً لأنهم كانوا لا يرون أنها لائقة شكلاً لتكون إلى جانب النجم الوسيم كيفانش، مشيرةً إلى أنها تعرضت للإهانة من قبل الكثيرين.

وأضافت النجمة بالقول: “مثلتُ حينها مع كيفانش تاتليتوغ الرجل الأكثر وسامة، كنت أتلقى انتقادات كثيرة”، لافتةً إلى أنها كانت في ذلك الوقت شابة جديدة على الميدان، وأنها حزنت كثيراً بسبب ما كانت تسمعه، مبينةً أن الناس عديمة الشفقة في هذا الأمر.

وتابعت قائلةً أنها أنهت دراستها بالمركز الأول، وأنها كنت بارعةً للغاية في الأداء على المسرح، وعلى أساس ذلك اختاروها للوقوف أمام كيفانش في ذلك الدور، مشيرةً إلى أنها لم تكن تعرف ماذا تعني كلمة نقد، لا تعرف ما إذا كان النقد يعني الإهانة.

وبينت سونجول: هناك أناس لا يعرفون ما هو النقد، فالنقد فن فعلاً وهو مهنة، هناك نظام يمدح شيئاً أكثر من اللازم أو يدمره، مؤكدةً أنها سعيدة جداً، لأنه عمل يحظى بالتقدير وذلك النجاح.

ولعبت أودين حينها دوراً رئيسياً إلى جانب كيفانش في الدراما الرومانسية “نور”، التي تم بثها بين عامي 2005 و2007، واستطاعت حينها أن تحقق نجاحاً بارزاً، ذ تجاوزت حلقاته الـ100 حلقة وكل حلقة 90 دقيقة.

ويعتبر مسلسل نور، المسلسل التركي الثالث على قائمة المسلسلات التركية المدبلجة، حيث أتى بعد عرض “سنوات الضياع” بمدة قصيرة، وبعد مسلسل “إكليل الورد”، الذي عرض في صيف 2007.