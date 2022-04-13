جوني ديب وتفاصيل محاكمته بقضية تشهير ضد آمبر هيرد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بدأت جولة جديدة في محاكمة النجم العالمي جوني ديب، أمام زوجته السابقة، النجمة آمبر هيرد، في قضية تشهير رفعها ديب ضد هيرد.

وحضر النجمان أولى المرافعات بينهما سراً، بعيداً عن أعين الأعلام، وذلك بعد أن أمر القاضي بيني أزكارات نوابه بوقف تحويل الإجراءات إلى مادة إعلامية.

وظهر في شريط داخلي من المحاكمة، كل من جوني ديب جالسًا على جوانب متقابلة من قاعة المحكمة، ويرتدي بدلة رمادية، بينما ترتدي هيرد (35 عامًا)، سترة سوداء وبلوزة بيضاء، كما أصدر القاضي أمرًا يمنع أيًا من الطرفين من إعطاء التوقيعات مع المعجبين.

وتجمعت حشود من الجماهير بالفعل خارج محكمة فيرجينيا لإجراء المحاكمة، ومن المتوقع أن تستمر إلى سبعة أسابيع.

وسبب الدعوى هو مقال رأي السيدة هيرد عام 2018، في صحيفة واشنطن بوست، واصفة نفسها بأنها “شخصية عامة تمثل العنف المنزلي”، حيث يقول ديب إن المقال تشهيري، وخرج عن مساره المهني.

وقالت كاميل فاسكيز، محامية جوني ديب، للمحلفين إن هيرد كانت المعتدية طوال العلاقة، وإنها قامت بتكوين دور لنفسها كضحية، بمجرد أن طلب منها جوني ديب الطلاق في محاولة “لتجنب الإذلال”.

ووصفتها بأنها “مهووسة بصورتها العامة”، و”تعيش وتتنفس هذا الدور منذ سنوات، وتستعد لتقديم أداء حياتها”، وبدلاً من ذلك، زعم محامو هيرد أن الممثلة تعرضت لمضايقات عاطفية ولفظية وجسدية على يد ديب.

كما اتهم محامي جوني ديب، زوجته السابقة آمبر هيرد، بتلفيق وتزييف دعاوى عنف منزلي ضده، من أجل تحسين وتعزيز مسيرتها المهنية.

وأكد محامي جوني ديب أن المقال نشر قبل طرح الجزء الأول من فيلم “أكوا مان” مباشرة، الذي شهد تألقاً في مسيرة آمبر هيرد، وإبراز نفسها على أنها مدافعة ومتعاطفة مع قضايا المرأة.

وأوضح المحامي أن لديه دلائل تشير إلى أن كل ادعاءات آمبر هيرد مجرد كذبة، بما يشمل الاعتداء عليها من رقبتها وإلقاءها تجاه الحائط، وخنقها، ولكمها.

وجادل دفاع جوني ديب بأن ادعاءات آمبر هيرد، التي ستتكلم أمام المحكمة قريباً، تسببت في ضرر جسيم لمسيرة موكله المهنية، خاصة أن ستوديوهات هوليوود لا تشجع العنف المنزلي، وتوظيف أشخاص متهمين به.

وتدور هذه المحاكمة حول هدف وحيد، هو تبرئة اسم جوني ديب من ادعاءات كاذبة وفظيعة، على حد وصفه.

وهذا التحرك القضائي ليس الأول في قضية انفصال جوني ديب وآمبر هيرد، وإنما منذ إعلان انفصالهما عام 2016، فإن جوني ديب وآمبر هيرد يجتمعان، دائماً، في ساحات القضاء، ويتبادلان الاتهامات.