شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل العائدون يبرز انقسام تنظيم داعش وكيف تصل الخلافات بينهم حد القتل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الـ 11 من مسلسل العائدون تسليط الضوء بصورة أكبر على تنظيم داعش، إذ أظهر العمل ما يحدث في تنظيم داعش بصورة أعمق في عالم الدراما، وذلك عقب إبراز الانقسام الشديد الذى يحدث داخل التنظيم، ما بين والى التنظيم وقائد الجناح العسكري، وكيف انقلب الأخير عليه ووصل الأمر إلى قتله بعدما اختلفوا في الرأي، وانساق "سياف" قائد التنظيم العسكري" إلى رغبة الدول التي تدعم التنظيم بالمال وقام بقتله.

كل ذلك يأتي في اطار استكمال العمل التركيز على ما يحدث في داعش، وكيف تدار الأمور داخل تنظيم اثر سلباً على المنطقة بأسرها، كما سبق وإبراز كيف كان القائمون عليه يأخذوا الأموال مقابل البترول الذى يعطوه لدول على حدود التنظيم، ليفرغوا الدول الواقعة تحت تأثيرهم من مواردها.



مسلسل-العائدون



الحلقة-11-مسلسل-العائدون

مسلسل "العائدون" يعرض حصريا على قناة DMC ومنصة watch it وبطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".



العائدون11

قصة مسلسل العائدون

ويتناول المسلسل أحد ملفات المخابرات المصرية، ومستوحى من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020، مستعرضا عددا من العمليات السرية التي تهدف إلى كشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى تقسيم المنطقة العربية ونشر ثقافة وفكر الإرهاب.