هالة صدقي لـ”صوت بيروت إنترناشونال”: مسلسلي يحاول تغيير وضع المرأة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 13 أبريل 2022 07:16 مساءً - منذ 3 ساعات

تعيش الممثلة المصرية هالة صدقي نشوة نجاح مشاركتها في مسلسل ” فاتن امل حربي”، الذي يُعرض في رمضان ويحقق انتشاراً واسعاً لبطلته نيللي كريم، حيث يناقش هذا العمل أموراً لها علاقة بالمرأة بعد طلاقها وحضانة أطفالها.

عبرت هالة صدقي عن سعادتها لـ” صوت بيروت إنترناشونال” عن هذا العمل: “أنا سعيدة بمشاركتي في مسلسل “فاتن أمل حربي”، موضحةً أنها كانت قد اعتذرت عن الأعمال التي عُرضت عليها في آخر عامين: “لأني لم أجد موضوعاً مهماً او قصة حلوة كي أشارك فيه “وأضافت صدقي: “أن أكثر ما شجعها على المشاركة في المسلسل موضوعه، إذ تعاني منه نساء كثيرات»، وتابعت: “نحن نعيش في عالم ذكوري، وهذا ليس كلاماً، فهناك قوانين مر عليها مئات السنين يجب أن تتغير”.واضافت أن المجتمع تغيّر ومعه تغيّر وضع المرأة: “أشعر أننا كتيبة في معركة، نحاول تحسين وضع السيدات وتغيير وضع المرأة المصرية حتى تستطيع الحصول على حقوقها”.

وأشارت صدقي، إلى إنها تتمنى أن يحدث المسلسل تغييرات في التشريعات، على غرار ما حدث بعد عرض فيلم أريد حلاً للراحلة الكبيرة فاتن حمامة: “هذه هي رسالة الفن الحقيقية، بأن نغير في مجتمعنا التي نعيش فيه ولفتت، إلى أن هناك تقصيراً في الإنتاج بخصوص مناقشة الموضوعات الهامة: “في مسلسل فاتن أمل حربي، أنا لست بطلة المسلسل، لكنني بطلة في دوري، واعتبر أن فريق العمل كتيبة، ولا أهتم إلا بتقديم شيء يفيد مجتمعي .. لقد أخذت كل شيء من الفن، وواجبي إن أفيد مجتمعي”.

وواصلت:”بالنسبة إلى الأعمال الدرامية التي تناقش مشكلات المرأة المصرية، فإننا لن نجدها بثقل كبار مهمين .. لأن لدينا كبار الكتاب وتهم جالسين في البيت، وهؤلاء شكلوا وجدان المجتمع المصري وأخلاقياته”. وعن نجاح مسلسل “ليه لاء” الذي عرض قبل سنتين على منصة “شاهد” وحقق نجاحاً كبيراً، فاكدت ان نجاحه على هذه المنصة كان مفاجاة بالنسبة لي اذ لم أكن متخيلة ان جمهور المنصات كبير جداً وان المستقبل القادم هو لها، والناس ستهتم اكثر بعروض المنصات المتخصصة بالدراما أما بعد عرضه على شاشة “ام بي سي مصر”، وتضيف “عندما عرض “ليه لاء” ايضاً على هذه الشاشة العريقة لاقى استحسان الناس بشكل كبير، لكن اعتقد ان الجمهور بات يتضايق من كم الاعلانات التي تقطع اندماجه أثناء عرض الحلقة إذ يشعر المشاهد بانفصاله عن الأحداث والشخصيات في الحلقة المؤلفة من 40 دقيقة.

وعند سؤالها عن مشاريعها الجديدة خاصةً بالمنصات أكدت صدقي انه: “نعم عرض علي مشاريع عديدة خاصة بالمنصات لكن أنا كممثلة لا علاقة لي بالعمل واين سيعرض إنما يهمني النص الجيد وباقي الامور يهتم بها المنتج والموزع واطمح ان يصبح هناك حل لمسألة كثافة بث الإعلانات ضمن سياق عرض المسلسل على شاشة التلفزيون”.