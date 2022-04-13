ريهام سعيد تقدم اعتذارا لهذا الفنان : ” الاعتذار واجب “

كتب امير فتحي في الأربعاء 13 أبريل 2022 06:57 مساءً - وجهت الإعلامية ” ريهام سعيد ” اعتذارا للفنان ” صلاح عبد الله ” على خلفية تصريحاتها ضده خلال استضافتها ببرنامج سابع سما مع الإعلامية راغدة شلهوب .

حيث انتقدت ريهام سعيد قيام صلاح عبد الله بالإساءة إليها عبر أحد حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي والهجوم عليها خلال إحدى أزماتها دون مراعاة ذلك .

فقالت : ” صلاح عبد الله زعلانة منه .. وهو راجل بيغلط بسرعة المفروض إنه ناضج، مينفعش يشتمني ويقطع فيا وأنا في أزمة ” .

إلا أنها تلقت بعد ذلك توضيحا من الفنان صلاح عبد الله أكد لها من خلاله على أنه غير مسئول ولا علاقة له بالحساب الذي انتقدها وهاجمها من قبل وهو ما دفعها إلى الخروج للاعتذار منه .

فنشرت ريهام سعيد صورة لصلاح عبد الله عبر حسابها على إنستجرام وكتبت في تعليقها عليها : ” الاعتذار واجب .. أنا بعتذر لعمي وعمنا كلنا الفنان القدير صلاح عبد الله عن ما جاء عن لساني في برنامج سابع سما ” .

وتابعت : ” عم صلاح وضح لي إن الأكونت الذي تم سبي من خلاله هو أكونت فيك وليس له أي علاقه به .. أنا أسفة يا عم صلاح .. بحبك ” .

ومن جانبه رد صلاح عبد الله في تعليق له على اعتذارها قائلا : ” الحمد لله ربنا هدانا للتواصل وإزالة سوء التفاهم .. ورمضان كريم والمعتذر كريم والمسامح كريم .. ودايما عامر قلبك يا ريهام بالخير والسعادة ” .