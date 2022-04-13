شكرا لقرائتكم خبر عن مادلين طبر: مش مسموح لـ توفيق عبد الحميد يعتزل بعد تألقه فى يو تيرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت الفنانة مادلين طبر ضيفة علي برنامج "قعدة مسلسلات" مع علي الكشوطي، علي تلفزيون الخليج 365، حيث قالت إن الفنان القدير توفيق عبد الحميد، ليس له حق في الاعتزال، وغير مسموح له ذلك، خاصة وأنه تألق في مسلسل يوتيرن.

وأضافت مادلين طبر، أننا نحتاج لفنان في حجم توفيق عبد الحميد، وإنه يجب أن يعيد التفكير في قراره ويعود للتمثيل.

وتشارك الفنانة مادلين طبر في مسلسل ملف سرى والذي يعرض في رمضان الجاري، مسلسل " ملف سري" بطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، نبيل عيسى نور محمود، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، عمر زكريا، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسى وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتقدم مادلين طبر شخصية إلهام النجار فهى شخصية مصرية وأم حنينة وبفضل ثقافتها وعملها إعلامية لديها وجهة نظر استطاعت من خلالها مساعدة أبناءها، وتدور أحداث المسلسل في 2013 ، الذي وقف فيها قضاة مصر بوجهة العديد من الأعداء والمسلسل يظهر بطولة وعظمة القضاء المصري وكذلك دورالإعلام.



مادلين طبر مع علي الكشوطي وسارة صلاح



مادلين طبر مع علي الكشوطي وسارة صلاح