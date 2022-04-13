شكرا لقرائتكم خبر عن مادلين طبر فى صورة نادرة مع أميتاب باتشان وعزت العلايلى والمخرج العالمى اوزوروف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعادت الفنانة الكبيرة مادلين طبر، ذكرياتها، بصورة نادرة لها، برفقة المخرج التونسى رشيد فرشيو، والمخرج العالمى الراحل يوري اوزوروف، وأميتاب باتشان والفنان الراحل عزت العلايلى.

وقالت مادلين طبر عبر انستجرام :"الشابة الموهوبة المراهقة، بين المخرجين العمالقة رشيد فرشيو التونسي، ويورى أوزوروف المخرج العالمي وأميتاب باتشان وعزت العلايلى ورئيس غرفة السينما السورية، يحيطون ويشيرون علي باحتضان ومحبة".



مادلين طبر



مادلين

وقالت مادلين عبر انستجرام :"تهجم الذكريات وأتذكر الشابة الموهوبة، الحائزة على أول جايزة كأحسن ممثلة على فيلم الانفجار في مهرجان موسكو، وهي تتصور سعيدة بين المخرجين العمالقة، المحيطين بحب حولها، رشيد فرشيو التونسي وكوزموف لعالمي واميتاب وباتشان وعزت العلايلي ورئيس غرفه السينما السورية".

وتشارك الفنانة مادلين طبر فى سباق دراما رمضان هذا العام بمسلسل "ملف سرى"، للنجم هاني سلامة، حيث تقدم دور إلهام النجار رئيسة تحرير إحدى الجرائد الحرة، ووالدة كل من المستشار يحيي "هاني سلامة " والمحامي شاكر "نضال الشافعى"، وفي تصريحاتها لـ"الخليج 365"، كشفت الفنانة مادلين طبر العديد من كواليس العمل وتحدثت عن دورها وحلمها.

قالت الفنانة مادلين طبر: إن شخصية إلهام النجار تميزت بكونها شخصية مصرية وأم حنينة وبفضل ثقافتها وعملها كإعلامية لديها وجهة نظر استطاعت من خلالها مساعدة أبنائها، وقد ظهر ذلك في الحلقة الثانية من المسلسل عندما نصحت ابنها المستشار في قضيته المهمة ضد عائلة المالكى، وتدور أحداث المسلسل في 2013 ، التي وقف فيها قضاة مصر بوجه العديد من الأعداء والمسلسل يظهر بطولة وعظمة القضاء المصري وكذلك دور الإعلام ، وفي الحقيقة الذي رشحني للدور هو ريمون مقار، وأنا دائما كنت أسعى للعمل معه، وشرفت بالفعل بعملى معه".