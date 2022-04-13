شكرا لقرائتكم خبر عن اللى شايف الفن حرام يسيبه.. سوسن بدر ترد على بعض الفنانين (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصريحات قوية وجهتها الفنانة الكبيرة سوسن بدر لكل فنان يرى شبهة حرام فى العمل الفنى، حيث قالت فى لقاء تليفزيونى: "اللى يقول إن الفن فيه شبهة حرام واللى حاسس إنه كده يتبع إحساسه ويسيب الفن واللى شايف نفسه مش مرتاح إمشى ومش بس الفن لأى مهنة فيها شبهة واللى مش مرتاح فى شغلته يسيبها".

ورفضت سوسن بدر خلال اللقاء الحديث عن سبب خلعها الحجاب وقالت: كل ممثلة لها الحق فى التمثيل بالطريقة التى تفضلها سواء بالحجاب أو الباروكة وكونى كنت محجبة وشيلت الحجاب دى حاجة خاصة بيا أنا".

كما علقت سوسن على موقفها من الأدوار الجريئة قائلة: "مش بيتعرض عليا حاليا أدوار جريئة لأنى بعمل دور ماما وتيتة وحتى وأنا صغيرة لما كنت لا أملك القدرة على الرفض كان ليا موقف وكنت بشوفها فى سياق الدراما مهمة ولا لأ وكانت تخضع للتقييم ورفضت أدوارا جريئة لا تدخل فى سياق الدراما".