شكرا لقرائتكم خبر عن سيد زيان.. "خليل الغبى" الذى نافس عادل إمام واكتشف محمد هنيدى (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقب الفنان سيد زيان "سيد الكوميديا" بعد مشوار طويل من الأعمال السينمائية والمسرحية والتليفزيونية التى كونت له جمهورا كبيرا، ولا يختلف أحد على موهبة الفنان الراحل سيد زيان فقد كان له أسلوبه المميز فى الكوميديا بجانب مواهبه الأخرى فى الغناء وإلقاء المواويل.

الفنان الراحل من مواليد 17 أغسطس 1943، كان يعشق المسرح واستقال من عمله ليتفرغ للفن ونافس كبار النجوم فى الثمانينيات وبداية التسعينيات، فكان مسرحه كامل العدد بالصيف حتى أن معظم المسرحيات تعلق عملها فى الشتاء إلا هو وعادل إمام الوحيدان اللذان يقدمان مسرحياتهما فى موسم المدارس والشتاء.

قدم زيان الكثير من المسرحيات منها العسكرى الأخضر والفهلوى والبرشوت والقشاش واحد لمون والتانى مجنون وغيرها، وشارك فى أفلام أبناء الصمت وأريد حلا والمتسول وليلة ساخنة وغيرها.

وكان زيان أول من قدم الفنان محمد هنيدى فى مسرحية "أبو زيد" عام 1985 حيث تنبأ له بمستقبل فنى كبير، وبعد معاناة مع المرض رحل عن عالمنا فى 13 أبريل 2016 تاركا أعمالا فنية كبيرة.