شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "الرحلة" أول فيلم سعودى يعرض على المسرح السينمائي الصيني فى هوليود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد المسرح السينمائي الصيني في هوليوود بالولايات المتحدة الأمريكية عرض فيلم "الرحلة" أول فيلم سعودي وعربي يعرض في هذا المسرح العريق.

يحكي فيلم "الرحلة"، الذي أخرجه شيزونو كوبون، قصة ملحمية خيالية مستوحاة من الحضارات القديمة في شبه الجزيرة العربية والشرق الأوسط لخلق تصور خيالي تاريخي للأجيال القادمة، وسبق وعرض الفيلم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكذلك في اليابان وحظي بردود فعل وأصداء إيجابية من النقاد والجمهور ووسائل الإعلام.

ويأتي عرض فيلم الرحلة في المسرح الصينيي بهوليود بحضور وسائل الإعلام والنقاد في مجال صناعة الأفلام تتويجاً لهذه الجهود والتقدير العالمي للإنتاج السينمائي السعودي متمثلاً في فيلم الرحلة."

أخرج الفيلم شيزونو كوبون ومن أعماله الشهيرة "جودزيلا" و " المحقق كونان"، والسيناريو من تأليف أتسوشي توميوكا ومن أعماله "بوكيمون" و" ذيل الجنية" وتصميم الشخصيات كان بواسطة تاتسورو ايواموتو ومن أعماله " فينيكس رايت: إيس أتورني" والتأليف الموسيقي من قبل كاورو وادا ومن أعماله ("إينوياشا" ، "د. جراي مان").



عرض فيلم "الرحلة" على المسرح السينمائي الصيني في هوليوود