شكرا لقرائتكم خبر عن شيماء سيف مع أحمد مكى ومحمد سلام من كواليس "الكبير أوى 6" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة شيماء سيف، متابعيها صورة تجمعها بالنجم أحمد مكى والفنان محمد سلام، عبر حسابها على انستجرام، من كواليس تصوير مسلسل الكبير أوى 6، وكتبت قائلة:"مين شاف كابتن اماينو استنوا حلقة قوية انهاردة زى كل حلقات مسلسل الكبير أوى".



شيماء سيف

ويعرض مسلسل "الكبير أوى 6" فى تمام الساعة 6:20 مساء، على أن يعاد فى تمام الساعة 1:50 بعد منتصف الليل و2:00 مساء اليوم التالي، ويعرض حصرياً على قناتى ON وON دراما ومنصة Watch it الرقمية .

مسلسل "الكبير أوى" من بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، مصطفى غريب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدى الميرغنى، نرمين الفقى، وأسماء جلال، وسليمان عيد وآخرين وتأليف مصطفى صقر إخراج أحمد الجندى.