شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل العائدون الحلقة 11.. هل تفشل مهمة أمير كرارة بسبب محمد عادل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الـ 11 من مسلسل العائدون إثارة شديدة في نهاية الحلقة، وذلك مع احتمالية كشف مهمة "عمر" امير كرارة، عقب حالة الصدمة الذى وقع فيها "علاء" محمد عادل إثر طلب محمود البزاوى "جمال" منه القلم الذى تواجد به في المكتب معه، وهو القلم الذى يعتبر بمثابة كاميرا أعطاها "عمر" لـ "علاء" من أجل تصوير المكتب بصورة كاملة أثناء اجتماعه بهم.

مسلسل العائدون الحلقة 11

مسلسل "العائدون" يعرض حصريا على قناة DMC ومنصة watch it وبطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

قصة مسلسل العائدون

ويتناول المسلسل أحد ملفات المخابرات المصرية، ومستوحى من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020، مستعرضا عددا من العمليات السرية التي تهدف إلى كشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى تقسيم المنطقة العربية ونشر ثقافة وفكر الإرهاب.