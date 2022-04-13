قبل صابرين .. هذه الفنانة كانت مرشحة لمسلسل أم كلثوم ورفضت أداء الشخصية

كتب امير فتحي في الأربعاء 13 أبريل 2022 05:43 مساءً - كشفت مخرجة مسلسل ” أم كلثوم ” المخرجة المصرية ” إنعام محمد علي ” في تصريحات لها عن أن الفنانة ” نجلاء فتحي ” كانت مرشحة لتجسيد شخصية أم كلثوم .

فأشارت إنعام محمد علي إلى أنها استغرقت حوالي عاما كاملا إلى أن استقرت على الممثلة التي سوف تقوم بشخصية كوكب الشرق بالمسلسل .. وأن ” محفوظ عبد الرحمن ” مؤلف العمل هو من رشح نجلاء فتحي لهذا الدور لكونها نجمة في عالم الفن .

وأضافت المخرجة المصرية أنها لم تكن راضية عن هذا الترشيح نظرا لأن نجلاء فتحي ذات طابع تركي والدور يحتاج إلى فنانة تتمتع بملامح مصرية .

وقالت : ” ذهبنا إلى منزل الفنانة نجلاء فتحي وتم عرض الدور عليها ورفضت هي الأخرى أداء الشخصية ” .

وتابعت إنعام محمد بأنها فكرت بعد ذلك في الفنانة ” سوسن بدر ” وذلك لملامحها المصرية البحتة إلا أنه وبعد عقد جلسة بينهما وجدت أنها غير مناسبة للدور. .

وعن اختيارها للفنانة صابرين قالت : ” لم أكن أرغب في اختيار نجمة صف أول في هذا التوقيت لتجسيد الدور، فالجمهور هنا سيكون محفوراً في ذهنه طريقتها وشكلها، ولكني كنت أبحث عن ممثلة في نجومية أقل لتلعب الدور ” .

وأكملت : ” وقد شاهدت لصابرين عملين في العام الذي سبق تصوير المسلسل وهما ”جمهورية زفتى” الذي لعبت فيه دور فتاة قروية ومسلسل “هوانم جاردن سيتي” الذي لعبت فيه دور فتاة من طبقة أرستقراطية ووجدت أنها أتقنت الدورين ” .

وأكدت المخرجة إنعام محمد علي على أن صابرين جسدت الشخصية بإمتياز وحتى الآن يظل العمل من أهم أدوارها على الشاشة .

يذكر أن مسلسل أم كلثوم عُرض خلال شهر رمضان بعام 1999 وشارك في بطولته نخبة من الفنانين أبرزهم : صابرين وكمال أبو رية وحسن حسني وأحمد راتب وسميرة عبد العزيز ونادية رشاد وغيرهم .