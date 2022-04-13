كتب امير فتحي في الأربعاء 13 أبريل 2022 05:43 مساءً - كشفت الفنانة ” مي كساب ” في تصريحات لها عبر إذاعة راديو إنرجي ببرنامج (إتنين إتنين) مع المذيعة ” إيناس الشواف ” عن إجراءها لعملية المرارة بعد عيد الفطر .
وأشارت إلى أنها ستعود لاستكمال الدايت من أجل الحفاظ على صحتها، مضيفة أنها تتخوف من موتها حتى لا تترك بناتها بمفردهم .
وأضافت مي كساب أنها دائما ما تخاف من المرض ولا تحب أن يتحمل شخص مسئوليتها في هذه الأزمات .
فقالت : ” كنت مدمنة شيشة وبطلتها من 7 سنين زي عادات سيئة كتير عشان صحتي لإني محبش حد يقعد بيا ” .
كما أعربت الفنانة مي كساب عن تخوفها من من لحظة وفاة والدها لأنها ستكون الأصعب عليها .
كانت هذه تفاصيل خبر مي كساب تجري عملية جراحية بعد عيد الفطر وتعلق : ” أخشى الموت حتى لا أترك بناتي “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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