معتصم النهار يكشف للمرة الأولى سبب طلاقه من لين برنجكجي

كتب امير فتحي في الأربعاء 13 أبريل 2022 05:43 مساءً - استضافت الإعلامية ” نجاح المساعيد ” في برنامجها هلا بك المذاع على قناة دبي الفنان السوري ” معتصم النهار ” .

وتحدث الفنان معتصم النهار خلال اللقاء للمرة الأولى عن سبب انفصاله عن زوجته ” لين برنجكجي ” بعد تداول هذا الخبر في الفترة الأخيرة دون تأكيد أو نفي من الطرفين .

فأشار معتصم النهار إلى أن انفصاله عن لين برنجكجي يرجع إلى عدم استطاعته أن يوازن بين عمله ومنزله من وجهة نظر زوجته على الرغم من أنه في قناعته الداخلية يرى بأنه كان يوازن بين الإثنين .

وأكد الفنان السوري على أنه لم يكن يريد الانفصال وبذل كل جهده ليبقي على أسرته لكن الأمور كانت قد تعقدت ووصلا لمكان متعب لكلا منهما فقررا الانفصال .

وقال : ” لا أستطيع القول بأن زوجتي هي السبب في الانفصال وحدها، ففي علم النفس لا يوجد أي شخص يتحمل المسؤولية كاملة في أي مشكلة أو خلاف ” .

وتابع معتصم النهار : ” ولا يمكن لوم طرف دون آخر، لأن الطرفين يتحملان اللوم والمسؤولية ولا يمكن أن يتحملها شخص واحد بالمطلق .. وصلنا لمكان متعب لي ولها واتخذنا قرار الانفصال ” .

يذكر أن برنامج ”MBC Trending “ كان قد أعلن في مارس الماضي أن الطلاق وقع رسميا بين الفنان معتصم النهار وزوجته لين برنجكجي بعد زواج استمر لمدة 7 سنوات والذي أثمر عن إنجابهما لإبنتهما ساندرا في عام 2016 .