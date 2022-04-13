شكرا لقرائتكم خبر عن علي ربيع ينشر بوستر فيلم "زومبي" ويعلق :الحرب قربت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان الكوميدي علي ربيع عن البوستر الرسمي لفيلمه الجديد "زومبي"، والذي من المقرر طرحه خلال موسم عيد الفطر، ونشر ربيع البوستر من خلال حساب الانستجرام الخاص به وعلق عليها بـ " الحرب قربت زومبي في العيد ..فيلم_زومبي فيلم عيد الفطر 2022".



بوستر زومبي



علي ربيع

وكان قد نشر الفنان الكوميدي علي ربيع صورة له من خلال حساب انستجرام الخاص به، وذلك للفت النظر للخبر الذي يريد أن يكشف عنه، حيث أراد أن يعلن انه ليس لديه حسابات على تويتر ولا فيس بوك قائلا:" يومكم جميل ان شاء الله عايز بس اوضح حاجه مهمه ان انا مليش أي صفحات رسميه أو غير رسميه او موثقه لا على الفيس بوك ولا على تويتر. ومعنديش غير الانستجرام وأي حاجه موجوده تانيه هي اجتهادات من الناس الي بتحبني ورمضان كريم".

عيل ربيع

ويجسد بطل العمل على ربيع خلال أحداث الفيلم شخصية مطرب مهرجانات يتعرض لعدد من المواقف الكوميدية، على أن تدور القصة بشكل عام فى إطار من الدراما الكوميدية المعتمدة على الإفيهات طوال أحداثه.

فيلم "زومبى على جنبى" تأليف أمين جمال وإخراج عمرو صلاح وبطولة على ربيع، حمدى الميرغنى، كريم عفيفى، هاجر أحمد، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار كوميدى حول فرقة غناء شعبية، بقيادة على ربيع الذى يقدم مطرب مهرجانات وحمدى الميرغنى شاعر وتمر الفرقة بالعديد من المواقف الكوميدية.