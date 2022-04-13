شكرا لقرائتكم خبر عن راجعين يا هوى الحلقة 11.. ظهور مميز لــ صبرى فواز وكمال أبو رية فى المسلسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الحادية عشر من مسلسل "راجعين يا هوى" بطولة خالد النبوى ونور اللبنانية، احداثا مختلفة، حيث امسك بليغ أبو الهنا بالسائق الذى كان شاهداً وقت الحادث الذى وقع لشقيقيه، وبدأ السائق في الاعتراف بما حدث وقت الحادث، حيث أكد أنه استغل الخلاف بين شقيقى بليغ واقدم على حادث متعمد حيث كانت الفرامل الخاصة بالسيارة مقطوعة بفعل فاعل ، وبعد الحادث ساومه رؤوف – اسلام إبراهيم أن يذهب إلى الإسكندرية ويأخذ معه عائلته.

وبالفعل ذهب شريف حافظ لوالدته أنوشكا ، ليطلب منها ان تتزوج عبد الله، وهو الامر الذى جعلها تغضب بشدة وتنهره بشدة، وقالت له أنها فكرت انها ربت راجل، لكنها وجدت شخص يفعل اى شى مقابل الفلوس.

واعترفت ولاء – سلمى أبو ضيف لصديقتها ياسمين – اية سماحة، أنها تحب طارق – نور النبوى ابن عمها، وتحب رؤويته، كما انها ترغب في الحديث معه طوال الوقت .

مسلسل "راجعين يا هوى"، من بطولة خالد النبوى، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، طارق عبد العزيز، مصطفى درويش، والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة.