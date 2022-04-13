شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل SUITS الحلقة 11..آسر ياسين يتحدى صديقه ويقبل قضية عمال المصنع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الحادية عشر من مسلسل سوتس بالعربى، بطولة آسر ياسين وأحمد داود، أحداثاً مثيرة، حيث قبلت فريدة المسيرى – قضية أحد العمال يعمل في أحد المصانع، ولكنه أصيب بالسرطان في الرئة بسبب المواد التي ينتجها المصنع، ولكنه فصل من المصنع، ولذلك قررت ان تترافع عنه فريدة.

ومع سير الأحداث، اقتحم محامى الخصم أمجد بشير – على قاسم، مكتب زين ثابت – آسر ياسين، وطلب منه أن ينزل أمام في تلك القضية، لانه سيخسر حتماً، مما دفع زين أن يتحداه ويأخذ القضية من فريدة المسيرى – صبا مبارك، حتى يتثنى له أن يكسبها .

وبدأ الصراع بين زين ثابت وأمجد بشير، حتى وصل الأمر أن أمجد تحدث مع عمال المصنع، واكد لهم أنه سيسوى معهم الأمر بدفع 60 ألف جنيه لكل شخص فيهم، مما جعل زين ثابت يصاب باحباط للغاية بسبب تلك الفكرة .

وشهدت الحلقة أحداثاً مثيرة أخرى، حيث كسب زين ثابت قضية عمال المصنع، عن طريق المكالمات المسجلة التي حصل عليها من ملك بدوى، وساوم بها أمجد بشير – على قاسم، وتفاوض معه باعطاء نص مليون جنيه لكل عامل في المصنع، بالإضافة لمعالجة كمل المتضريين في المصنع.

وفى نفس الأمر، حصلت دينا – ملك بدوى على مكالمات مسجلة بين أمجد بشير وعدد من أعضاء الشركة تفيد تلك الماكلمات أن هناك خلافات وأزمات في الشركة، واردات أن يحصل زين على تلك المكالمات في مقابل أن يساعدها زين

المسلسل بطولة آسر ياسين وصبا مبارك وأحمد داود والمسلسل من تأليف محمد حفظى، وإخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج طارق الجناينى، والمسلسل نسخة مصرية لمسلسل الدراما القانونية الأمريكي الذي يحمل نفس الاسم، والذي حقق نجاحاً كبيراً على مدار تسعة مواسم (2011 – 2019). وتدور أحداثه في عالم المحاماة والقضايا.