شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان توفيق عبد الحميد: ريهام حجاج ابنتى وليست المقصودة ببوست الاعتزال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفنان توفيق عبد الحميد، أن الفنانة ريهام حجاج ليست المقصودة ببوست الاعتزال، قائلا :"تعاملت معها كابنتى وستظل بالنسبة لى كابنتى حتى يقضى الله أمرا كان مفعولا".

وقال توفيق عبد الحميد عبر فيسبوك:"صدقا ريهام حجاج ليست المقصودة ببوست الاعتزال انا تعاملت معها كابنتى وستظل بالنسبة لى كابنتى حتى يقضى الله أمرا كان مفعولا".



توفيق عبد الحميد

ويبدو أن الفنان توفيق عبد الحميد تراجع عن قرار اعتزاله الفن، حيث قام بحذف البوست بعدما أثار به الجدل الاثنين الماضى، وطالبه الكثير من متابعيه، ومحبيه من الجماهير والوسط الفني بالتراجع عن القرار.

وأوضح الفنان توفيق عبد الحميد، أن التمثيل يجعله يضع قطعة من عمره في الشخصية، بعدما أعلن عبد الحميد اعتزاله التمثيل نهائيًا، عقب انتهائه من تصوير مسلسل"يوتيرن"، والذى يشارك حاليًا فى بطولته.

وكتب توفيق عبد الحميد، عبر حسابه على فيس بوك، قائلا:" أحيانا يمنحنى التمثيل وتحديدا فى الدراما التلفزيونية الفرصة بأن أضع قطعة من عمرى فى الشخصية تزيد أحيانا أو تقل حسب التفاصيل والاحداث وهذا ممتع ومؤلم بشدة".

وأعلن أول أمس الاثنين الفنان القدير توفيق عبد الحميد اعتزاله التمثيل نهائيًا، بعد انتهائه من تصوير مسلسل "يوتيرن"، والذى يشارك حاليًا في بطولته، والذى أيضًا يشهد عودته للدراما التليفزيون بعد فترة طويلة من الغياب، ويجسد الفنان توفيق عبد الحميد شخصية طبيب ناجح لديه مستشفى خاص ينظر إلى مهنة الطب على أساس إنها عمل إنسانى ورسالة.

وكتب الفنان الكبير توفيق عبد الحميد عبر حسابه على فيس بوك: "أيام معدودة وينتهى تصوير مسلسل يوتيرن على خير إن شاء الله، وأعلن بعدها اعتزال التمثيل نهائيا"، وتابع، "قرارى سببه حالتى الصحية ولا علاقة لأى شخص به وأرجو احترام رغبتى فى عدم الكلام".

كشف الفنان الكبير توفيق عبد الحميد عن سبب اعتزاله وعلاقته بالنجمة ريهام حجاج، بعد قرار اعتزاله التمثيل نهائيا، حيث كتب منشورا عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلا: "علاقتى بريهام حجاج طيبة جدا، وهى فعلا بمثابة ابنتى، والموضوع له علاقة بحالتى الصحية لأنها تستحق منى الاهتمام".