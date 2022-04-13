شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله فى ذكرى وفاة سيد زيان: كان نجمًا مسرحيًا لامعًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرالفنان صلاح عبدالله صور للفنان الراحل سيد زيان، وذلك في ذكري وفاته، وعلق صلاح علي الصورة من خلال صفحته علي الفيس بوك بـ " في ذكرى وفاته السادسة سيد زيان كان نجماً مسرحياً لامعاً .. كتبت له أغانى واستعراضات مسرحيات البراشوت والعسكري الأخضر وأبوزيد التى قمت فيها بدور الراوى .. كان مثقفاً شعبياً إن صح التعبير وأستفدت منه كتيراً أثناء جلسات العمل".



سيد الزيان



صلاح عبد الله

وأضاف صلاح عبد الله "كان فناناً طيب القلب خفيف الظل حاضر الذهن .. كان صبوراً على ما أصابه في سنواته الأخيرة حامداً شاكراً رغم قسوة الآلام .. كان سيد زيان ولكنه مازال وسيظل بيننا بقدر ما أسعدنا في كل المجالات الفنية .. أسألكم الفاتحة والدعاء للسيد زيان"

وتحل اليوم الأربعاء ذكرى وفاة الفنان سيد زيان الذى تميز بموهبة فنية مميزة وخفة ظل، حتى لقب بـ"سيد الكوميديا"، بعد مشوار طويل من الأعمال السينمائية والمسرحية والتليفزيونية التى كونت لها جمهورا كبيرا، حيث قدم زيان الكوميديا بعيدا عن الابتذال، إضافة إلى بساطته التى عرفت عنه فى الوسط الفنى، حيث قدم خلال مسيرته الفنية عددا من الأعمال والشخصيات التى ما زال يتذكرها جمهوره، وفى ذكرى رحيله، نستعرض لكم أبرز الشخصيات، التى جسدها الراحل سيد زيان:

تعتبر شخصية "القص" من أشهر الشخصيات التى قدمها الراحل سيد زيان فى مسلسل "المال والبنون"، فقد أبدع زيان فى تجسيده لشخصية الرجل العديم الشخصية الذى يسعى دائما لخدمة الغير، المسلسل بطولة عبد الله غيث، أحمد عبد العزيز، وتأليف محمد جلال عبد القوى، وإخراج مجدي أبو عميرة.

ومن شخصياته البارزة أيضا شخصية "المستكاوى"، فى فيلم "البيه البواب"، حيث تألق فى شخصية النصاب، الذى يحاول طوال الوقت الاستيلاء على أموال الغير، والفيلم بطولة أحمد زكى، صفية العمرى، وتأليف يوسف جوهر، وإخراج حسن إبراهيم.

وتعتبر شخصية "خليل الغبى" واحدة من أشهر الشخصيات التى قدمها الفنان الراحل عبر مسيرته، التى جسدها فى فيلم "المتسول"، حيث استطاع الفنان الراحل أن يضع بصمة قوية من خلال هذا الدور، الفيلم من بطولة عادل إمام، إسعاد يونس، وتأليف سمير عبد العظيم، وإخراج أحمد السبعاوى.