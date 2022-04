شكرا لقرائتكم خبر عن حورس وإيزيس وحتحور مع أوسكار إسحاق داخل الهرم الأكبر فى Moon Knight .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل الممثل العالمى اوسكار إسحق الذى يلعب دور مارك سبكتور أو ستيفن جرانت، إلى داخل الهرم الأكبر حيث سيقابل مجموعة من المستضيفين الذين يحملون آله مصرية قديمة، في خلال الحلقة الثالثة من مسلسل Moon Knight، وذلك ليتم محاكمته عن جرائمة، وظهر في المشهد مجموعة من الأشخاص المضيفين لـ الأله المصرية القديمة، وهم حورس، أيزيس، تيفنوت، أوزوريس، حتحور.

وكشف مارك سبكتور الدفاع عن نفسه حيث يستضيف داخله الأله خونشو أله القمر عند المصريين القدماء، سبب نفيه، وهو محاولته التمسك بإنسانيته.

ومن ثم تم استدعاء أرثر هارو الذى يلعب دوره الممثل العالمى إيثان هوك، الذى أكد انه لا يسعى لإيقاظ آميت أله الموت عند المصريين القدماء، وأن وجوده في الصحراء لا يؤكد ذلك، وصرح قائلا:" إذا كان وجودى في الصحراء غلطة، سيكون الخطاه أطول من النيل".

مسلسل Moon Knight من إخراج الثلاثى المخرج المصرى محمد دياب، وجاستن بنسون، وآرون مورهيد، وقام بكتابة المسلسل الجديد دوج مونش، دون بيرلين، جيريمي سلاتر، جاك كيربي، وبـ مشاركة الراحل ستان لي من خلال كتاباته قبل وفاته.

ويقوم ببطولة مسلسل Moon Knight كل من أوسكار إسحق، إيثان هوك، جاسبارد أولييل، مي كالماوي.

ويدور المسلسل الجديد حول أحد جنود مشاة البحرية الأمريكية السابق، الذى يعانى من اضطراب الهوية الانفصالية، ومن يمنح قوى خارقة من إله القمر المصرى؟ لكنه سرعان ما اكتشف أن هذه القوى المكتشفة حديثًا يمكن أن تكون نعمة ونقمة لحياته المضطربة.

كما أن العمل يأتى بلمسات مصرية، حيث يشارك المونتير المصرى أحمد حافظ فى المسلسل، بالحلقتين الثالثة والرابعة، واحدة من إخراج دياب والأخرى من إخراج الثنائى جاستن بنسون وآرون مورهيد.

مسلسل Moon Knight ينتمى إلى المرحلة الرابعة من عالم مارفل السينمائى، التى تضم أفلام مثل Eternals وShang-Chi and the Legend of the Ten Rings ومسلسل Ms. Marvel،



moon knight (5)



moon knight (4)



moon knight (13)



moon knight (3)



moon knight (2)



moon knight (1)



moon knight (14)



moon knight (12)



moon knight (11)



moon knight (10)



moon knight (9)



moon knight (8)



moon knight (7)