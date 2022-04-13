شكرا لقرائتكم خبر عن مادلين طبر لتليفزيون الخليج 365: شقى عمرى 30 سنة راح فى لبنان .. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت الفنانة مادلين طبر ضيفة علي برنامج "قعدة مسلسلات" مع علي الكشوطي، وسارة صلاح علي تلفزيون الخليج 365، حيث قالت مادلين إن حزنها علي بلدها لا يوصف وأن الوجع الذي تشعر به لا يوصف.

وأكدت مادلين طبر أن فلوسى وتعب وشقى 30 سنة راحوا في لبنان، مضيفة أن لديها ثقة في أن الذهب الموجود مقابل الأرصدة في البنوك، سيعدل الكفة.

وتشارك الفنانة مادلين طبر في مسلسل ملف سرى والذي يعرض في رمضان الجاري، مسلسل " ملف سري" بطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، نبيل عيسى نور محمود، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، عمر زكريا، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسى وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتقدم مادلين طبر شخصية إلهام النجار فهى شخصية مصرية وأم حنينة وبفضل ثقافتها وعملها كإعلامية لديها وجهة نظر استطاعت من خلالها مساعدة أبناءها، وتدور أحداث المسلسل في 2013 ، الذي وقف فيها قضاة مصر بوجهة العديد من الأعداء والمسلسل يظهر بطولة وعظمة القضاء المصري وكذلك دور الإعلام.

مادلين طبر مع علي الكشوطي وسارة صلاح



مادلين طبر مع علي الكشوطي وسارة صلاح



مادلين طبر مع علي الكشوطي وسارة صلاح



























































