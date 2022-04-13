جسم غريب يزن “2 كيلو” داخل جسم مسن برازيلي.. صور

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 13 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ 27 دقيقة

آخر تحديث: 13 - أبريل - 2022 4:43 مساءً

يشهد الطاقم الطبي العديد من القصص الغريبة وفي واقعة غريبة من نوعها، فقد عثرت مستشفى “ماناوس بالبرازيل” على جسم غريب داخل جسم احد الأشخاص، وبالفحص تبين أنه دمبل بوزن 2 كيلوجرام بعد أن تمكنت من اختراق جسده.

وأصيب الأطباء في المستشفى التي تلقت الحالة فور وصولها، بحالة من الذهول بعدما عثروا على دمبل بقطر 8 بوصات استقر في مستقيم رجل مريض بعد وصوله إلى المستشفى شاكياً من تقلصات وإمساك شديد، وذلك وفقاً لما ذكرته صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

وكشفت الصحيفة أنه بعد إجراء المسعفين تصوير بطنه بالأشعة السينية للرجل البالغ من العمر 54 عاماً قرروا ضرورة إزالة الدمبل بأيديهم، كما وأكدت الصحيفة أنه عندما لم يتمكن المسعفون من إخراج الجسم باستخدام الملقط لذا لجأوا إلى طريقة أكثر وحشية واختاروا “الاستخراج اليدوي”.

ويشير تقرير الفريق الجراحي، إلى أن الأجسام الشرجية المحتجزة تمثل شكوى نادرة في غرفة الطوارئ و تؤثر بشكل أساسي على الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 40 عاماً لكن يجب أن يكون الفاحص على دراية بالأشياء ذات الطبيعة غير العادية، ووفقاً لتقرير صادر عن الكلية الملكية للجراحين ببريطانيا، أزالت مستشفيات “NHS” حوالي 3500 قطعة من شرج المرضى بين عامي 2010 و 2019.

وتتراوح العناصر التي تم استخراجها من قبل الأطباء بين الخضروات والمشاعل، وفي أحد الأمثلة المرعبة بشكل خاص ثعبان السمك اللزج بمقاس 15 بوصة.