عايدة رياض تنهار من البكاء على الهواء بعد عرض هذه الصورة عليها

كتب امير فتحي في الأربعاء 13 أبريل 2022 03:50 مساءً - دخلت الفنانة ” عايدة رياض ” في نوبة بكاء بعد عرض صورة لشقيقها الراحل ” راغب ” خلال استضافتها ببرنامج سابع سما مع الإعلامية ” راغدة شلهوب ” .

وفي البداية لم تتعرف عايدة رياض على صاحب الصورة إلى أن تحققت من أنها تعود إلى شقيقها وبدأت بالبكاء وقالت وهي متأثرة : ” إزاي معرفتهوش ؟ .. وحشني أوي ” .

وأضافت الفنانة المصرية أن شقيقها كان قد رحل عن عالمنا منذ عام وأن هذه الصورة كانت قد التقطت له في فترة مرضه .

وأشارت عايدة رياض إلى أن إبنة شقيقها الراحل ” مايا ” والتي تبلغ من العمر 8 سنوات تعيش معها حيث تتولى رعايتها وأنها تمر بتجربة ومشاعر الأمومة معها .

وتابعت : ” أنا ربيتها وهي عندها 10 أشهر وهو كان إيه الحنان ده كله والحب ده كله .. لا يمكن حنانه وحبه ليها يتعوض .. وبقوله متقلقش ومتخافش عليها ” .