كتب امير فتحي في الأربعاء 13 أبريل 2022 03:50 مساءً - دخلت الفنانة ” عايدة رياض ” في نوبة بكاء بعد عرض صورة لشقيقها الراحل ” راغب ” خلال استضافتها ببرنامج سابع سما مع الإعلامية ” راغدة شلهوب ” .
وفي البداية لم تتعرف عايدة رياض على صاحب الصورة إلى أن تحققت من أنها تعود إلى شقيقها وبدأت بالبكاء وقالت وهي متأثرة : ” إزاي معرفتهوش ؟ .. وحشني أوي ” .
وأضافت الفنانة المصرية أن شقيقها كان قد رحل عن عالمنا منذ عام وأن هذه الصورة كانت قد التقطت له في فترة مرضه .
وأشارت عايدة رياض إلى أن إبنة شقيقها الراحل ” مايا ” والتي تبلغ من العمر 8 سنوات تعيش معها حيث تتولى رعايتها وأنها تمر بتجربة ومشاعر الأمومة معها .
وتابعت : ” أنا ربيتها وهي عندها 10 أشهر وهو كان إيه الحنان ده كله والحب ده كله .. لا يمكن حنانه وحبه ليها يتعوض .. وبقوله متقلقش ومتخافش عليها ” .
كانت هذه تفاصيل خبر عايدة رياض تنهار من البكاء على الهواء بعد عرض هذه الصورة عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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