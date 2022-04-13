شاهد أحدث ظهور لشقيقة سيرين عبد النور.. “ملكة جمال الإنترنت”.. والجمهور: أحلى من أختها بكتير!

كتب امير فتحي في الأربعاء 13 أبريل 2022 03:50 مساءً - فى الفترة الأخيرة بدأ عدد من شقيقات النجمات في الظهور على الساحة الفنيّة لمنافسة شقيقاتهن، ليس بأعمالهن الفنّية أو الغنائية بل بصورهن التى تبرز جمالهن ليظهرن على الساحة الفنّية فى صورة أخبار تتساءل دائمًا من الأجمل، أو لتحري الشبه بين النجمات وشقيقاتهن واللاتي علي الأغلب يمتلكن شبه كبير لهن بل وفي بعض الأحيان تكن الشقيقه “نُسخة طبق الأصل” عن شقيقتها الفنانة.

ومن بين هؤلاء السيدة “سابين نحاس” الشقيقة الكبرى للنجمة اللبنانية “سيرين عبدالنور” والتي أستطاعت أن تلفت الأنظار في كل مرة تظهر فيها على السوشيال ميديا.

سابين نحاس تتذكر لحظة تتويجها بملكة جمال الإنترنت

وكانت سابين نحاس قد نشرت مؤخرًا عبر انستجرام صورة قديمة لها أثناء تتويجها بجائزة ملكة جمال الإنترنت قبل أكثر من 22 عام، حيث أوضحت عارضة الأزياء اللبنانية أن لحظة تتويجها بهذه الجائزة تعتبرها هي الأجمل في حياتها بسبب خصوصيتها، وظهرت شقيقة الفنانة سيرين عبدالنور في الصورة وهي ترتدي التاج الخاص باللقب وكتبت تعليقا على الصورة التي قامت بنشرها قالت فيه: “عام 2000 نلت جائزة ملكة جمال الإنترنت..من أجمل ما مرّ في حياتي”.

سابين نحاس تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها سيرين عبدالنور

سابين نحاس نشرت كذلك مجموعة صور تظهر فيها مع شقيقتها الفنانة سيرين عبدالنور بمناسبة عيد ميلاد الأخيرة والذي احتفلت به في الأيام الماضية، وعبرت سابين نحاس عن مدى العلاقة القوية التي تجمعها بشقيقتها وأن هناك ترابط قوي يجمعهما مهما مرت الأيام، مؤكدة أنها تتمنى دوما السعادة لشقيقتها لكونها جزء من روحها، كما قدمت لها التهنئة بمناسبة عيد ميلادها.

فكتبت سابين نحاس: “مهما كبرنا ومهما كانت لكلٍّ منّا اهتماماتها الخاصة، بيبقى بداخلنا ترابط قوي ما حدا فيه يغيّره او يمحيه، لا بل كل يوم بزيد هالرابط وبصير أمتن، أختي هي جزء من روحي وقطعة من قلبي ..أختي ما بريد شوفك حزينة، ما بيلبقلك إلا الفرح، يا رب اجعلها أسعد خلقك انت يلي بتعرف النوايا وبتعرف قدر السعادة يلي بتستحقها، كل سنة وانت بألف خير حبيبة قلب أختك”.

يُذكر أن سابين نحاس تنشر بشكل مستمر صور وفيديوهات تجمعها بشقيقتها الفنانة سيرين عبدالنور، وقد شاركت ملكة الجمال السابقة سيرين نحاس في العديد من الإعلانات وكذلك مسلسل ” الباشوات” الذي تم عرضه في عام 1999م.

سيرين عبد النور تظهر بإطلالة رمضانية على إنستجرام

من ناحية أخرى، نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، صورة جديدة لها، هنأت من خلالها جمهورها بشهر رمضان 2022، وقامت بمشاركة الصورة مع متابعيها على حسابها الرسمي «إنستجرام»، وظهرت بإطلالة ناعمة وجذابة.

وظهرت سيرين عبد النور، بعباءة باللون الأسود وعليه بعض التطريزات باللون الذهبي بأكمام طويلة، وهو ما أعطاها إطلالة مميزة وجريئة.

وتألقت سيرين عبد النور بتسريحة شعر ناعمة وانسيابية وقامت بتركه منسدلا عبر وجهها وظهرها، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.

وأكملت سيرين عبد النور إطلالتها بوضع لمسات ناعمة من الماكياج، واختارت وضع أحمر شفاه باللون الكشميري الناعم مع الماسكرا والآي لاينر والكحل الأسود لتبرز من جمال عينيها .

ولم تتكلف سيرين عبد النور بإرتداء الأكسسوارات؛ حيث قامت بإختيار إكسسورات على رأسها باللون الذهبي، هو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.

يُذكر أن آخر أعمال سيرين عبد النور “مسلسل دور العمر“، وشارك فى بطولته كلا من عادل كرم ونوال كامل، وسعيد سرحان، فؤاد يمن، وطلال الجردى، ومجموعة كبيرة من النجوم، من تأليف ناصر فقيه وإخراج سعيد الماروق.

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