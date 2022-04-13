شكرا لقرائتكم خبر عن على قاسم ضيف الحلقة 11 من مسلسل "سوتس بالعربى" مع آسر ياسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهدت أحداث الحلقة 11 من مسلسل "سوتس بالعربي" ظهورًا خاصًا للفنان علي قاسم، في دور المحامي أمجد بشير الذي يتحدى زين ثابت، الذي يجسد دوره آسر ياسين.

ظهر علي قاسم في بداية الحلقة وقد تولى الدفاع عن أحد المصانع المتهمة بالتسبب في أمراض سرطانية للعمال بسبب المواد التي تستخدمها، ويتضح أنه قد وافق عليها رغبة منه في أن يكون ندًّا لزين ثابت، عندما علم أن القضية يتولى الدفاع عن المواطنين فيها المكتب الذي يعمل فيه زين، فيذهب إلى مكتب الأخير ويستفزه ليجعله يتولى القضية بنفسه. وبالفعل ينجح في ذلك.



على قاسم

يحاول زين البحث عن تاريخ وماضي أمجد بشير للوصول إلى ثغرة يستغلها ضده، لكنه لا يصل لشيء في البداية. ويتواجهان في عدد من اللقاءات ويخبره أمجد أنه سينهي القضية بالتسوية مع العمال لكي يسحبوا البلاغات ولا تصل القضية للمحكمة. وفي حركة ذكية منه يقوم بحيلة لعرض هذه التسوية عليهم أمام زين ثابت، عارضا مبلغ قدره 60 ألف جنيه لكل عامل، مما يثير الجدل بين الحضور.

لكن في النهاية يحصل زين ثابت على تسجيلات تدين المحامي الآخر وصاحب المصنع، ليجبره على الموافقة في النهاية على تعويضات كبرى.

مسلسل "سوتس بالعربي" بطولة آسر ياسين وصبا مبارك وأحمد داود وتارا عماد. من تأليف محمد حفظي وإخراج مريم أحمدي وإنتاج طارق الجنايني. والمسلسل نسخة مصرية لمسلسل الدراما القانونية الأمريكي الذي يحمل نفس الاسم، والذي حقق نجاحا كبيرا على مدار تسعة مواسم (2011 – 2019)، وتدور أحداثه في عالم المحاماة والقضايا.