شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار 3 الحلقة11..خطة الإخوان للاستيلاء على سيناء وإحباط عمليات إرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل الاختيار 3 خلال الحلقة الـ 11 التي عرضت الأمس على شاشة قناة on، العديد من التطورات والأحداث المثيرة، بكشف كواليس جديدة في فترة هي الأصعب على وطن كاد يتم تدميره بحرب أهلية وانقسام شديد، فالحلقة الـ 11 من من مسلسل الاختيار 3 – القرار والتى حملت اسم "الخلية الأمنية"، شهدت لقاء بين الرئيس مرسى (صبرى فواز) ورئيس الوزراء هشام قنديل (صبحى خليل)، وحديث عن الأزمة الاقتصادية التى تمر بها مصر، والوضع الصعب الذى قد يؤدى إلى الحصول على القروض من الخارج باعتبارها الحل الوحيد.

مسلسل الاختيار 3 الحلقة 11

ثم وصلت المشاهد إلى سيناء وتسليط الضوء على الخلية التكفيرية التي بدأ اعدادها في الزيادة، وسط مراقبة من الأجهزة الأمنية المصرية، بالإضافة لتصاعد ذروة الأحداث أكثر على صعيد مراقبة الكونتينر المشتبه بوجود شحنة السلاح فيه.

أبرز أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 11

كما رصد مسلسل الاختيار 3 الحلقة 11 خطة جماعة الإخوان للسيطرة على سيناء، إلا أن القوات المسلحة نجحت في إحباطها مثلما تجلي فى مشهد يجمع وزير الدفاع عبد الفتاح السيسى (ياسر جلال) ومدير مكتبه عباس كامل (جمال سليمان)، الذى يعرض عليه تقريرا وصل من المخابرات الحربية، وقال عباس كامل للسيسى إن هناك معلومات وصلت بظهور بطاقات شخصية مصرية لأشخاص من جنسيات أخرى فى سيناء من أجل شراء أراضٍ هناك، مستغلين فقدان جهاز طبع البطاقات فى العريش عام 2011، ليرد السيسى: "هذه الأراضى استردناها بالصبر ودم الشهداء عاوزين ياخدوها بالطريقة دى".

مسلسل "الاختيار 3 – القرار" يعرض على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى.