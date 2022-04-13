شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف صلاح ابن حزلقوم فى الكبير أوي : شكرًا على أجمل فرصة في حياتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الطفل يوسف صلاح عن مدي امتنانه وسعادة بالمشاركة في الجزء الساس من المسلسل الكوميدي "الكبيرأوي"، حيث نشر يوسف من خلال حساب إنستجرام الخاص به صور من كواليس ظهوره في المسلسل وعلق عليها قائلا " شكرا جدا للمخرج الجميل العبقري الاستااذ أحمد الجندي لاختيار حضرتك ليا وثقتك فيا شكرا على أجمل فرصة في حياتي".



يوسف صلاح وأحمد مكي



يوسف صلاح

وأضاف يوسف "وشكرا للنجم العالمي الاخلاق المبتكر المختلف الاستااااذ احمد مكي اعظم فرصه في حياتي وافضل دور ليا شرف ليا اني وقفت قدام حضرتك لو حتي مشهد ..وشكرا لاقوي واشطر واحن مخرج منفذ حصل الاستاذ محمد سليم شكرا لكل حاجه حلوة قدمتهالي وقفتك جنبي وتشجيعك ليا شكرا يا حبيبي وأخو حبيبي ..وشكرا الكوافير الشاطر مجدي رجب شكرا الماكيير الشاطر بندق مومو..وشكرا جدا لكل كرو العمل الناس القويه الجميله اللي بيشتغلو بكل حب ودة اكيد سبب نجاح المسلسل ".