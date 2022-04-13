شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل راجعين يا هوى الحلقة11..طارق عبد العزيز يساوم شريف حافظ للزواج من أمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الحادية عشر من مسلسل "راجعين يا هوى" بطولة خالد النبوى ونور اللبنانية، احداثا مختلفة، حيث ذهبت زوجة مدحت – اسلام جمال إليه وطلبت منه الطلاق، حيث أكد لها الأخير انه سيطلقها بعد الإجراءات القانونية.

كما ذهبت فريدة – هنا شيحة إلى جابر، ومعاها هدية، حيث كلبت منها أ، يساعدها في العودة لبيلغ أبو الهنا، خاصة أنها تحبه منذ الصغر، كما ذهب عبد الله – طارق عبد العزيز من نجل أنوشكا – شريف حافظ أن يساعده في الزواج من والدته شريفة هانم – أنوشكا .

راجعين يا هوى من بطولة خالد النبوى، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، طارق عبد العزيز، مصطفى درويش، والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة.