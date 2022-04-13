شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان بور سعيد السينمائي يكرم الفنان أحمد بدير فى دورته الافتتاحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المخرج إسماعيل مراد مؤسس ورئيس مهرجان بور سعيد السينمائي " العالم القديم " عن تكريم الفنان الكبير أحمد بدير في حفل إفتتاح الدورة الأولي للمهرجان التي تقام خلال الفترة من 25 وحتي 30 يونيو المقبل .

وأعرب الفنان الكبير أحمد بديرعن سعادته بتكريمه في المهرجان وقال: "التكريم في بور سعيد له مكانة خاصة جدا في قلبى كونه يأتي في محافظة هي الأقرب بين المحافظات المصرية إلي قلبى و يحمل الكثير من الذكريات الجميلة التي تربطنى به ومن مهرجان سينمائي دولي يقام علي أرضها وهو بمثابة شمعة ثقافية وفنية تضيئ في سماء الفنون المصرية لذلك فهذا التكريم مصدر سعادة غامرة بالنسبة لى" .

وقال المخرج إسماعيل مراد: "إن تكريم الفنان الكبير أحمد بدير هو تكريم لقيمة وقامة فنية مصرية قدمت الكثير في شتي المجالات الفنية من مسرح وسينما وتليفزيون وإذاعة وتاريخه حافل بالعلامات السينمائية البارزة التي قدمها علي مدار تاريخه الحافل"

وأوضح "مراد " أن برنامج التكريمات في مهرجان بورسعيد السينمائي له خصوصية شديدة بين المهرجانات المصرية فهو سيجمع بين قامات فنية في شتي المجالات من تمثيل وتصوير وإخراج وسيناريو ونقد وديكور وماكياج ومونتاج ومؤثرات خاصة ومعارك لأنه لولا هذه العناصر الفنية ما اكتملت عناصر الفيلم .

يشار إلي أن الفنان الكبيرأحمد بدير يشارك في الموسم الرمضاني الحالي بأكثر من عمل في مقدمتها الجزء الثالث من المسلسل الملحمي الاختيار الذي يجسد فيه شخصية المشير الراحل محمد حسين طنطاوي والعمل من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي والعمل الثاني هو مسلسل المداح2 تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج وراجعين ياهوى مع المخرج محمد سلامة