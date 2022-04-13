شكرا لقرائتكم خبر عن رحمة أحمد "مربوحة" في الكبير أوي: التمثيل ما كانش فى دماغي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت الفنانة رحمة أحمد ضيفة علي برنامج ستوديو9090 مع فاطمة مصطفى علي الراديو9090، والتي تلعب دور مربوحة في مسلسل الكبير أوي، وقالت إنها تخرجت فى كلية العلوم ولم يكن التمثيل في "دماغها" ولكنها عندما دخلت مسرح كلية العلوم عشقت التمثيل وتخرجت عام 2017 .

وأضافت أنها اشتغلت بمؤهلها، ثم اتجهت للمسرح وبعد ذلك عملت في مسلسل أمين وشركاه مع أحمد أمين، ثم جاءت فرصة الكبير أوي.

ويعرض مسلسل " الكبير أوى 6” فى تمام الساعة 6:20 مساء، على أن يعاد فى تمام الساعة 1:50 بعد منتصف الليل و2:00 مساء اليوم التالي، ويعرض حصرياً على قناتى ON وON دراما ومنصة Watch it الرقمية .

مسلسل "الكبير أوى" من بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، مصطفى غريب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدى الميرغنى، نرمين الفقى، وأسماء جلال، وسليمان عيد وآخرين وتأليف مصطفى صقر إخراج أحمد الجندي.