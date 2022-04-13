كتب امير فتحي في الأربعاء 13 أبريل 2022 02:55 مساءً - كشفت الفنانة ” عايدة رياض ” عن رأيها بفكرة الارتباط برجل يصغرها في العمر خلال حلولها ضيفة ببرنامج (سابع سما) مع الإعلامية راغدة شلهوب .
حيث أكدت عايدة رياض على أنها إذا فكرت في الارتباط فسوف ترتبط بشخص يصغرها بالعمر على الرغم من عدم تفضيلها لذلك ولكنها لن ترتبط برجل في نفس عمرها .
وعن السبب وراء ذلك قالت : ” لو انا ارتبطت دلوقتي وهاخد مثلا واحد أكبر مني ب 3 سنين مثلا أو في سني هنقعد نمرّض بعض ” .
وأشارت عايدة رياض إلى أنها من مواليد عام 1954 أي تبلغ من العمر 68 عاما مضيفة أنها إذا فكرت بالارتباط تفضل أن يكون الرجل الذي سترتبط به بعمر ال 55 .
وتابعت : ” كل واحد عنده ظروف، أنا عندي ظروفي وأكيد لازم يكون معجب .. الفنانة بيكون ليها قواعد أخرى ومعجبين مع التاريخ ” .
وأكملت الفنانة المصرية : ” أنا مبحبش الحكاية دي ولو كنت بحبها كنت عملتها السنين اللي فاتت بس لما تيجي تفكري وطقت في دماغك هتتجوزي في السن ده لازم تتجوزي حد يدلعك، يفسحك، يدلعني بقى ” .
ووجهت الفنانة عادية رياض رسالة إلى المعجب التي تتواصل معه وتعرفت عليه عبر الانترنت حيث يعيش في أمريكا وكانت قد كشفت عنه في تصريحات سابقة لها .
فقالت : ” بلاش الظنون المنيلة بنيلة دي ومتبقاش عصبي كده وبتتنرفز على طول وتدي أحكام كده سريعة، أحكام مش مظبوطة ومش لذيذة ومش لطيفة ” .
كانت هذه تفاصيل خبر عايدة رياض عن فكرة ارتباطها برجل يصغرها بالعمر : ” عايزة حد يدلعني “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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