بسبب مشاهد خادشة للحياء .. إيقاف عرض هذا المسلسل لمدة إسبوع

كتب امير فتحي في الأربعاء 13 أبريل 2022 02:55 مساءً - أعلنت قناة النهار الجزائرية عن إيقاف عرض مسلسل ” حب الملوك ” لمدة إسبوع وذلك استجابة لقرار أصدرته سلطة ضبط السمعي والبصري بالجزائر .

حيث جاء هذا القرار على خلفية عرض مشاهد بالمسلسل خلال شهر رمضان الكريم وصفتها سلطة ضبط السمعي والبصري بأنها (مشاهد خادشة للحياء) .

وقدمت قناة النهار اعتذارها وأبدت أسفها في بيان لها حيال ما وصفته بأنه لقطات غير مناسبة تم بثها في الحلقة الثالثة من مسلسل حب الملوك خلال الشهر الفضيل .

وأشارت إلى أنه سوف يتم إيقاف عرض المسلسل الى حين مراجعته حلقةً بحلقة مؤكدة على أن اللقطات التي عرضت تم بثها سهوا وأن القناة تقصد الإساءة إلى مشاهديها وأنها تحرص على مراعاة قيم الجزائريين .

وتم إيقاف بث حلقات مسلسل حب الملوك ابتداءا من يوم الإثنين الماضي إلى يوم الجمعة المقبل .

فيما أصدرت سلطة ضبط السمعي والبصري الجزائرية بيانا لها جاء فيه أنها استدعت مدير قناة النهار التلفزيونية على خلفية بثها لمشاهد تتنافى مع قداسة الشهر الفضيل وتمسّ بالقيم الأخلاقية للمجتمع الجزائري .

وتابع البيان : ” بعد دراسة الموضوع قامت سلطة الضبط باستدعاء مدير القناة لتقديم توضيحات حول هذه المشاهد الخادشة للحياء التي لاقت أيضا ردود فعل ساخطة من جميع شرائح المجتمع ” .

وأضافت سلطة ضبط السمعي والبصري أنها سبقت وأكدت على القنوات بضرورة مراعاة الأخلاق والآداب العامة وضرورة الرقابة القبلية لبرامجها المختلفة محذّرة من أنّها ستتخذ إجراءات ردعية حال الإخلال بهذا الالتزام .

يذكر أن مسلسل حب الملوك هو بطولة مشتركة جزائرية – تونسية، يمزج بين التراجيديا والكوميديا ويسلّط الضوء على الصراع الطبقي داخل المجتمعات .

ويشارك في بطولته عدد من النجوم منهم : مينة لشطر ومحمد بوشعيب وسعاد سبطي ومراد أوجيت وأحمد زيتوني ومنى نور الدين وفتحي المسلماني والشاذلي العرفاوي ومريم بن مامي .. وسيناريو فاتن الشاذلي وإخراج نصر الدين السهيلي .