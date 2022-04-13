ليه إبنك مش متشرف بيكي؟.. إيناس الدغيدي أحرجتها بالسؤال وفريدة سيف النصر تصدمها بالإجابة التي لم تكن متوقعه بتاتًا!

كتب امير فتحي في الأربعاء 13 أبريل 2022 02:55 مساءً - ردت الفنانة فريدة سيف النصر، على سؤالها بأن ابنها غير متشرف بمشوارها الفنّي، قائلة: “الكلمة دي صعبة أوي، مين اللي بيقول عليا كده”.

وأضافت “سيف النصر” في حوار سابق ببرنامج “شيخ الحارة والجريئة” الذي كانت تقدمه إيناس الدغيدي، على فضائية “القاهرة والناس”:”أبسط حاجة لو دخلتوا على النت وقولتوا فرح ابن الفنانة فريدة سيف النصر هتلاقوا كل نجوم الفن فيه، وكل بوست بينزلي وأي شغل بينزلي ابني بيكون أول حد بيتابعه. ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­

وتابع: “الشخص اللي حط السؤال دا إنسان مش حلو، لأن عند ابني الدنيا تتهد، أنا معنديش اشاعات ولا دعارة ولا قضايا أنا ست بتاعت ربنا، وأبني حاططني فوق دماغه وماشي بيا، ولما بيشوف مشاهدي عارف أنها تمثيل”.

كرهت الرجالة.. فريدة سيف النصر تكشف سر عدم زواجها رغم طلاقها من 30 سنة

من ناحية أخرى، كشفت الفنانة فريدة سيف النصر، السر وراء عدم زواجها حتى الآن، رغم طلاقها منذ 30 عامًا، فأوضحت أن قصة عدم ارتباطها بعد الطلاق، لم يكن خوفًا من رفض ابنها، أو لزواجها في السر، كونها لم تقوم بهذا الفعل على وجه الإطلاق، ولكن كرهها للرجال، بعد خيانة زوجها لها، وراء عدم الارتباط حتى الآن.

وأضافت “سيف النصر”، خلال حوارها بنفس اللقاء: “كرهت الرجالة، مفيش أي زواج سري لي، وأتمنى لو حتى أي حد عنده شائعة يقولها عن هذا الأمر، يكفيني أني أكون تحت رجل أمي، أمي دي أنا بعيش تحت رجليها، عمري كله مع أمي وأخواتي واحنا بيوتين جدا، وبنحب قعدة البيت”.

فريدة سيف النصر بمسلسل «رانيا وسكينة» رمضان 2022

من ناحية أخرى، تخوض الفنانة فريدة سيف النصر تجربة الدراما الكوميدية في موسم رمضان 2022 الحالي، وذلك من خلال «مسلسل رانيا وسكينة»، الذي تشارك في بطولته بجانب روبي، مى عمر، أحمد خالد صالح، أحمد كرارة، وعدد أخر من النجوم

وكانت الفنانة فريدة سيف النصر قد شاركت عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الإجتماعي الشهير «فيسبوك»، صور لها من كواليس مسلسلها الجديد “رانيا وسكينة” بصحبة أبطال العمل.

وعلّقت فريدة سيف النصر على الصور قائلة: “ الست ياقوت اللي يعاديها يموت ؟احلي حاجه كاست بحبهم وبيحبوني وأحلي مقابله من حبايب قلبي روبي حبيبتي وعشرة مسلسل بدون ذكر أسماء.ومي عمر من الفتوه والحب اللي ربط ارواحنا لله وفرحتنا بمقابلتنا الحمدلله ..والجميله الرقيقه..المخرجه شيرين عادل التي تعشق الممثل ولاتقتل إبداعه..أما حافظ بقي مشكله..رانيا وسكينه في رمضان علي MBC مصر..من كتابة المبدع..محمد صلاح العزب.شكر خاص للي عامله لهم تاج..لأن كل كلمه حلوه وصلت لي الحمدلله عالمحبه في الله ”.

ومسلسل “رانيا وسكينة” من تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل، وبطولة النجوم روبي، مي عمر، أحمد خالد صالح، أحمد كرارة، سليمان عيد، محمد أوتاكا، نبيل نور الدين، محمد رضوان وصبا الرافعي.

وتدور أحداث مسلسل رانيا وسكينة في إطار إجتماعى كوميدى حول شخصية فتاة تدعي رانيا (مي عمر) من طبقة أرستقراطية تضطرها الظروف للانتقال للإقامة مع فتاة من منطقة شعبية تدعي سكينة (روبي)، ومن هنا تبدا الاحداث الكوميدية ، خاصة مع وجود اختلاف بين الشخصيتين.

نورت