شكرا لقرائتكم خبر عن suits بالعربى..نظرة بعُمق للقانون مع خفة دم وتمصير بحرفية فى قالب درامى مميز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوماً تلو الآخر يثبت مسلسل suits بالعربى أنه مختلف لما فيه من قضايا تظهر للعيان بصورة درامية مميزة، عبر قالب درامي مميز، بداية من الشكل والديكورات التى تميز العمل، على مدار 10 حلقات مضت، بالإضافة إلى المواهب التمثيلية التى يظهرها نجوم العمل، خاصة فى المشاهد التي تجمع ما بين أى ثنائى في المسلسل.



suits بالعربى

فعلى سبيل المثال المشاهد التي تجمع ما بين كلاً من آسر ياسين وأحمد داود، من الوهلة الأولي تأتى فى اطار وشكل مختلف، لا تقتصر على الدراما فحسب، وإنما تصل إلى كوميديا بخفة دم مقتبسة من أشهر إفيهات السينما المصرية مثلما تجلي فى مشاهد من عينة احنا كده زي بركات ومرزوق، ليبادره آسر ياسين على الفور بتحيته "سلام يا صاحبي".



suits بالعربى

أو ثناء داود على ما قدمه آسر ياسين فى المرافعة حينما قال له "أنا حاسك أحمد زكي فى ضد الحكومة"، ليرد آسر ياسين بقوله : "يا رب انت ما تبقاش لبلبة فى ليلة ساخنة".

وغيرها من المشاهد الذى اتضح أن القائمين على العمل لم يكتفوا بفكرة تمصير العمل بتحويل المسلسل إلى عمل مصري، وإنما جعلوه فى كل مشهد عبارة عن تمصير تام، سواء من خلال القضايا التى يتناولها أو طبيعة المشاهد.



suits بالعربى

وبجانب كل ما سبق لم تقتصر مميزات العمل على هذا الحد، وإنما جاءت أهم ميزة ممثلة فى كسب العمل احترام عدد كبير من المحامين ممن اشادوا بالعمل، ففى واقعة ربما هي الأولي من ندرتها، افتخر أبناء مهنة من مشاهدة مهنتهم على الشاشة، واكتسب العمل احترام المحامين منذ الوهلة الاولى بعد اهداء القائمين على المسلسل العمل لروح المحامى الراحل رجائى عطية.

لينجح suits بالعربى بتحقيق معادلة صعبة، فمن الحلقة الأولي اظهر احترامه للمهنة، مثلما ظهر على لسان الفنان محمد شاهين حينما وصف المهنة فى حواره مع احمد داود بقوله : "شغلتنا دي فن، وصنعة، من غيرنا ميزان الكون يختل".



suits بالعربى

كل ما سبق مع وضع كل فنان فى قالبه الخاص، جعل العمل يحلق فى منطقة مختلفة، فلا ينافس عمل آخر، أو يتم مقارنته مع أى عمل، وذلك لأن مشاهديه وضعوه فى قالب خاص، بعيداً عن المنافسة وكأنه للمتعة فحسب سواء البصرية، عبر الديكورات المميزة أو القالب الفني للعمل، بالإضافة إلى المبارزات القانونية المميزة فى اشكال عديدة، سواء عبر قضية التحرش وكيف تمكن زين "آسر ياسين" من حل المعضلة بعدما اصطدموا بعقبة كبيرة عقب قلب الشاهدة شهادتها، بالإضافة إلى قضايا خاصة بتوثيق براءات اختراع بملايين لاختراع معين، والكثير من الأمور الذى يتم تداولها فى سياق درامي للمرة الأولي يحسب للقائمين على العمل من انتاج إلى كتاب السيناريو والاخراج، مع كافة الممثلين المتواجدين فى المسلسل.

المسلسل بطولة آسر ياسين وصبا مبارك وأحمد داود والمسلسل من تأليف محمد حفظي وإخراج مريم أحمدي وإنتاج طارق الجناينى، والمسلسل نسخة مصرية لمسلسل الدراما القانونية الأمريكي الذي يحمل نفس الاسم، والذي حقق نجاحاً كبيراً على مدار تسعة مواسم (2011 – 2019).