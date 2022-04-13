شكرا لقرائتكم خبر عن هدى تنتهى من تسجيل دعاء "الصادق الأمين" بتوقيع محمد مصطفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت المطربة هدى من تسجيل دعاء دينى يحمل اسم "الصادق الأمين" من كلمات مجدي عبد العزيز وهاني فؤاد وألحان محمد مصطفى وتوزيع شريف منصور وميكس وماستر محمد جودة، ومن المقرر طرحه خلال أيام .





وطرحت مؤخرا المطربة هدى، أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "جامدة" على موقع يوتيوب، وهي من كلمات وألحان عصام شعبان وتوزيع مصطفى أبو عبير وإخراج كريم الغمرى.

وكانت هدى قد طرحت مؤخرًا أحدث كليباتها الغنائية التي حملت اسم "صاحبة العروسة"، وذلك عبر يوتيوب وحققت نجاحًا كبيرًا، والأغنية من كلمات أحمد علاء الدين، ألحان أحمد البرازيلي، توزيع موسيقي زووم، مهندس صوت مصطفى رؤوف، والكليب من إخراج سيد عارف.

وتقول كلماتها: عارفين الأخوات.. إحنا بقى أكتر من الأخوات.. جمعو كل الصحبات.. غنوا وبلو الشربات.. صاحبتي قمر القمرات.. عدت كل الملكات.. صاحبة العروسة أنا.. صاحبة العروسة يا بنات.

وقالت المطربة هدى: جاءت فكرة "صاحبة العروسة" دعما لكل بنت تقف بجانب صديقة عمرها في وقت فرحتها بداية من الخطوبة ثم تجهيز منزل الزوجية ويوم الحنة وليلة الزفاف وما يتبعها من تحضيرات كثيرة مجهدة لن تستطيع العروسة ادائها بنفسها.

يذكر أن هدى بدأت مشوارها الفنى عام 2000، حيث كان أول ألبوم لها بعنوان "آه منك"، وقامت بتصوير أغنية "أنا بين نارين"، التى كانت "وش السعد" عليها وشهادة ميلادها الغنائية، وخاضت هدى تجربة التمثيل فى السينما من خلال فيلم "الزمهلاوية"، وقامت فيه بعمل دويتو مشترك مع المطرب ريكو، كما شاركت بغناء بعض الأغانى داخل سياق الدراما مثل أغنيتى "أنا من جبل"و"روحى روحى" من مسلسل "مزاج الخير".