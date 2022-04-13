“يونيفرسال” تستحوذ على حقوق أعمال إلفيس بريسلي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ستصبح المجموعة الكاملة لأسطورة الموسيقى الأميركية إليفس بريسلي بإدارة شركة “يونيفرسال ميوزيك”، وفق اتفاق تم الإعلان عنه الثلاثاء من جانب شركة الإنتاج الموسيقي ومؤسسة مسؤولة عن إدارة الملكية الفكرية.

ولم تنشر هذه الأخيرة، “أوثنتيك براندز غروب” (إيه بي جي) الحائزة أساسا حقوق أعمال بريسلي، و”يونيفرسال” أي تفاصيل مالية عن الاتفاق الذي يستند إلى شراكة قائمة أصلا.

ويأتي الإعلان قبل بضعة اسابيع من طرح فيلم “إلفيس” المنتظر عن سيرة المغني من بطولة أوستن باتلر وتوم هانكس والذي سيقدّم في عرض أول عالمي في مهرجان كان السينمائي الشهر المقبل.

ويبقى إلفيس بريسلي الذي توفي سنة 1977 عن 42 عاما، من أنجح المغنين في تاريخ الموسيقى مع أكثر من 500 مليون أسطوانة مباعة حول العالم. ويزخر رصيده بالكثير من الأغنيات الضاربة بينها “كانت هلب فالينغ إن لوف” و”فيفا لاس فيغاس”.

وتملك “ايه بي جي” أيضا الحقوق الأدبية الخاصة بمارلين مونرو ومحمد علي.

هذا الاتفاق هو الحلقة الأحدث ضمن حركة يشهدها القطاع الموسيقي لشركات تستحوذ على الحقوق الفكرية للأعمال الكاملة لكبار الأسماء في المجال، من أمثال بوب ديلان أو بروس سبرينغستين.

وفي وقت سابق هذا العام، اشترت “يونيفرسال” حقوق أعمال ستينغ.