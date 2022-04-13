شكرا لقرائتكم خبر عن نوادر الصائمين المدخنين.. فريد شوقى بدأ التدخين بالمدرسة والمدام روضت رغباته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشعر المدخنون بمعاناة شديدة أثناء الصيام بسبب حرمانهم من التدخين أكثر من الحرمان من الطعام والشراب، وكان عدد من نجوم الزمن الجميل المدخنين يعانون من تأثير التدخين خلال الصيام وكان لكل منهم حكاية وموقف مع التدخين.

وكان من بين هؤلاء النجوم وحش الشاشة الفنان الكبير فريد شوقى الذى حكى فى حوار نادر عن أول سيجارة فى حياته وكيف بدأ طريق التدخين حين كان صبياً عمره 18 عاما وكان حينها طالباً فى مدرسة الصنايع .

وأوضح وحش الشاشة أنه كان له صديق مدخن يذاكر معه فى المساء وهو الذى أغراه بالتدخين وكان يلح عليه بالسجائر ويحببه فيها حتى اعتاد فريد شوقى على التدخين وأصبح لا يستطيع الاستغناء عن السيجارة.

ومن شدة تعلق وحش الشاشة بالتدخين كان يجد معاناة كبيرة فى الصيام، لذلك كان يحاول أن ينام طويلاً فى نهار رمضان ليطوى يوم الصيام بعيداً عن التدخين ولأنه لم يكن يستطيع أن ينجز أى عمل بدون أن يدخن سيجارة ، وبمجرد أن يسمع آذان المغرب كان يبدأ إفطاره بتدخين السجائر قبل أن يتناول شيئاً من الطعام.

وخلال الفترة التى تزوج فيها وحش الشاشة من الفنانة الكبيرة هدى سلطان كانت تعترض كثيراً على هذه العادة التى يتبعها ملك الترسو بمجرد أن يسمع آذان الغرب، وحاولت كثيراً أن تغير هذه العادة التى تهدد صحة زوجها، حتى نجحت فى أن تعديل سلوكه تجاه السجائر بأن يتناول إفطاره قبل أن يبدأ فى إشعال أول سيجارة بعد صيام يوم طويل، واستجاب لها وحش الشاشة حفاظاً على صحته وتجنباً للخناقات الزوجية.