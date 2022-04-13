هكذا احتفل شريف سلامة بعيد ميلاد زوجته داليا مصطفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

وجه الفنان شريف سلامة، رسالة لزوجته الفنانة داليا مصطفى بمناسبة عيد ميلادها.

وكتب شريف، عبر حسابه على إنستجرام: "كل سنة وانتي طيبة، وكل سنة وانتي العمر الماضي والحاضر والمستقبل والحياة.. كل سنة وأنتي حياتي، العمر كله، الحب كله، بحبك".

ويشارك شريف سلامة في دراما رمضان 2022 بمسلسل "فاتن أمل حربي".

المسلسل يخوض بطولته نيللي كريم، هالة صدقي، خالد سرحان، محمد ثروت، وفادية عبدالغني، وعدد من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي ويناقش قضية مهمة من قضايا المرأة، ومن تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل.