شكرا لقرائتكم خبر عن جيهان خليل: أول مرة اتكلم بالسورى وتخليت عن المكياج فى مسلسل "العائدون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة جيهان خليل لـ"الخليج 365" إن مشاركتها في مسلسل "العائدون" الذى يعرض حالياً على قناة dmc، تعتبر تحدى صعب بالنسبة لها لاسيما وأنها تجسد شخصية فتاة سورية وتتحدث اللهجة السورية للمرة الأولى في حياتها، مشيرة إلى أنها كانت قلقة من الأمر حتى تحدث معها أصدقائها السوريين وأشادوا بلهجتها في العمل.

ولفتت جيهان خليل إلى أنها تخلت على المكياج في المشاهد الخاصة بشخصية رزان التي تجسدها في "العائدون" لاسيما وأن طبيعة الشخصية تتطلب ذلك اذ تجسد دور فتاة تنتمى إلى جماعة متطرفة، وتظهر مرتدية النقاب في عدد من المشاهد،

مسلسل "العائدون" بطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، أحمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، مايا طلام، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

يتناول العمل أحد ملفات المخابرات المصرية، ومستوحى من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020، مستعرضاً عدداً من العمليات السرية التي تهدف إلى كشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى تقسيم المنطقة العربية ونشر ثقافة وفكر الإرهاب،

مسلسل العائدون يعرض على قناة dmc الساعة 9.45 مساء ويعاد الساعة 3 صباحاً والساعة 4.55 مساء، كما يعرض على قناة dmc دراما الساعة 12.45 بعد منتصف الليل ويعاد الساعة 8 صباحاً والساعة 1.30 ظهراً هذا بالإضافة إلى عرضه على منصة watch it الساعة 10 مساء.



جيهان خليل



جيهان خليل