شكرا لقرائتكم خبر عن أمسية رمضانية لعازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها بالأوبرا .. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها ضمن فعاليات الأوبرا الرمضانية حفلا فى التاسعة والنصف مساء غدا الخميس 14 أبريل على المسرح المكشوف.

يتضمن البرنامج مختارات من أشهر المؤلفات العربية والغربية التي أعادت نسمة صياغتها لتناسب آلة الماريمبا منها أنا قلبي دليلي ، يونس ، أكدب عليك ،حارة السقايين ، ديسباسيتو ، سهر الليالي ، حالو يا حالو ، 3 دقات ، في هويد الليل و تيكو تيكو وغيرها .

نسمة عبد العزيز بدأت دراستها الموسيقية في كونسرفتوار القاهرة في سن مبكرة وتخصصت في العزف علي آلالات الإيقاع ، قدمت العديد من الحفلات الناجحة علي مسارح الأوبرا ولقبها الجمهور والنقاد بأميرة الإيقاع نظراً لبراعتها في العزف على جميع الآلات الإيقاعية .