مريم محمود الجندي: "الذكرى الثانوية الثالثة لبابا أرجوكم ادعوا له"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-وائل توفيق:

أحيت مريم الجندي الذكرى السنوية الثالثة لوالدها الفنان محمود الجندي، ونشرت صورة تجمعهما معًا في فترة طفولتها.

وكتبت مريم محمود الجندي عبر صفحتها الخاصة بموقع "إنستجرام": "الوقت مطلعش بينسي ولا بيقلل الزعل زي ما بيقولوا بالعكس، مع الوقت بتوحشني أكتر ومع الوقت بحتاجك أكتر، الله يرحمك ويغفرلك".

وتابعت مريم: "الذكرى السنوية الثالثة لبابا، أرجوكم ادعوا له".

ورحل الفنان الكبير محمود الجندي عن عالمنا عام 2019 عن عمر يناهز 74 عامًا.

ولد الجندي في 24 فبراير عام 1954 بمدينة أبو المطامير، بمحافظة البحيرة، في أسرة تضم 9 أبناء، والتحق بالدراسة فى قسم النسيج بمدرسة الصنايع، وعمل لبعض الوقت في أحد المصانع، قبل أن يلتحق بالمعهد العالي للسينما وتخرج منه في عام 1967.