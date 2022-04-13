دنيا عبد العزيزتحيي الذكرى الثانوية الثانية لوفاة والدتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أحيت الفنانة دنيا عبد العزيز الذكرى الثانية على وفاة والدتها، التي رحلت يوم 12 أبريل عام 2020.

ونشرت دنيا صورة تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: " ١٢ أبريل الساعة ثلاثة إلا خمسة يوم ما اتحرمت من أهم وأكبر وأغلى وأعظم نعمة، زي النهاردة اتحرمت من الحضن اللي بيداوي أي وجع، الذكرى السنوية الثانية لحبيبة العمر (أمي) أدعوا لها بالرحمة حبيبة العمر".

وتوفيت والدة الفنانة دنيا عبد العزيز، في 12 أبريل 2020، بعد صراع مع مرض السرطان.

جدير بالذكر أن أخر مشاركات دنيا عبد العزيز، كانت بطولة مسرحية "زقاق المدق" المأخوذة عن رواية الأديب العالمي نجيب محفوظ، وهي بطولة دنيا عبدالعزيز، محسن محيي الدين، نهال عنبر، كريم الحسيني، ضياء عبدالخالق، بهاء ثروت، عبدالله سعد، أحمد صادق، وعدد من الفنانين.