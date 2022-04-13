آل باتشينو يواعد الكويتية نور الفلاح التي تصغره بـ 53 عاما!

كتب امير فتحي في الأربعاء 13 أبريل 2022 06:54 صباحاً - شوهد الممثل الأميركي آل باتشينو، وهو يغادر مطعم “فيليكس تراتوريا”، في شاطئ فينيسيا بولاية كاليفورنيا الأميركية، برفقة الكويتية نور الفلاح، بعد تناولهما العشاء معاً.



وأفاد موقع “Page Six”، المهتم بأخبار المشاهير، بأن آل باتشينو (81 عاماً)، كان برفقة نور التي تصغره بأكثر من 50 عاماً في المطعم الإيطالي الشهير، لتغادر معه في السيارة نفسها بعد انتهائهما من العشاء.

وأضاف الموقع أنه، ورغم أن نجم “the Godfather” وجد مع صديقة المغني البريطاني ميك جاغر، فإن موعدهما لم يكن بالضرورة عشاءً رومانسيًا على ضوء الشموع لشخصين، حيث انضم إليهما أيضاً أصدقاء آخرون، وكان من ضمنهم الممثل الأميركي جيسون موموا، والمخرج السينمائي جوليان شنابل، لتناول العشاء بعد أن استمتع بعضهم بمعرض فني، في معرض بيس.



لكن مغادرتهما معاً في السيارة نفسها، هو ما أثار الشكوك حول طبيعة علاقة نور بالنجم العالمي.

ومن المعروف أن نور الفلاح تعمل منتجة تلفزيونية، وكانت صديقة مغني الروك ميك جاغر، البالغ من العمر 78 عامًا لفترة طويلة، حيث تم رصد الثنائي السابقين معًا لأول مرة عام 2017، بعد أن التقيا من خلال صديق مشترك، وأثارت علاقتها مع جاغر الكثير من الجدل بسبب فارق العمر بينهما.