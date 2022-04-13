شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ذكرى وفاة سيد زيان .. شخصيات قدمها وتركت بصمة مع الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الأربعاء ذكرى وفاة الفنان سيد زيان الذى تميز بموهبة فنية مميزة وخفة ظل، حتى لقب بـ"سيد الكوميديا"، بعد مشوار طويل من الأعمال السينمائية والمسرحية والتليفزيونية التى كونت لها جمهورا كبيرا، حيث قدم زيان الكوميديا بعيدا عن الابتذال، إضافة إلى بساطته التى عرفت عنه فى الوسط الفنى، حيث قدم خلال مسيرته الفنية عددا من الأعمال والشخصيات التى ما زال يتذكرها جمهوره، وفى ذكرى رحيله، نستعرض لكم أبرز الشخصيات، التى جسدها الراحل سيد زيان:

تعتبر شخصية "القص" من أشهر الشخصيات التى قدمها الراحل سيد زيان فى مسلسل "المال والبنون"، فقد أبدع زيان فى تجسيده لشخصية الرجل العديم الشخصية الذى يسعى دائما لخدمة الغير، المسلسل بطولة عبد الله غيث، أحمد عبد العزيز، وتأليف محمد جلال عبد القوى، وإخراج مجدي أبو عميرة.

ومن شخصياته البارزة أيضا شخصية "المستكاوى"، فى فيلم "البيه البواب"، حيث تألق فى شخصية النصاب، الذى يحاول طوال الوقت الاستيلاء على أموال الغير، والفيلم بطولة أحمد زكى، صفية العمرى، وتأليف يوسف جوهر، وإخراج حسن إبراهيم.





وتعتبر شخصية "خليل الغبى" واحدة من أشهر الشخصيات التى قدمها الفنان الراحل عبر مسيرته، التى جسدها فى فيلم "المتسول"، حيث استطاع الفنان الراحل أن يضع بصمة قوية من خلال هذا الدور، الفيلم من بطولة عادل إمام، إسعاد يونس، وتأليف سمير عبد العظيم، وإخراج أحمد السبعاوى.





كما حققت شخصية المعلم حلومة الجحش التى قدمها ضمن أحداث فيلم "وكالة البلح"، أمام الفنانة نادية الجندى "المعلمة نعمة الله" نجاحا كبيرا، الفيلم بطولة نادية الجندى، محمود ياسين، وتأليف نجيب محفوظ، وإخراج حسام الدين مصطفى.

تخرج الفنان سيد زيان من مدرسة الميكانيكا التى تخصصت فى تخريج الأفراد المتخصصين فى صيانة طائرات سلاح الطيران، وبدأ العمل فى مجال الفن بعد أن تقدم باستقالته من عمله فى حقبة ستينيات القرن العشرين وذلك من خلال المسرح الذى تألق فيه، خاصة عندما عمل فى مسرح محمد نجم، من أشهر مشاركاته فى المسرح "سيدتى الجميلة، العسكرى الأخضر، واحد لمون والثانى مجنون".

وقدم زيان العديد من الأدوار المساعدة فى السينما والتلفزيون، ومن أشهر الأفلام التى شارك فيها "أبناء الصمت، أريد حلا، عفوا أيها القانون، المتسول، ليلة ساخنة"، وفى التلفزيون يبقى دور القص فى مسلسل "المال والبنون" من أشهرها بالإضافة لمشاركته فى مسلسلات "عمر بن عبدالعزيز، التوأم" وغيرها.