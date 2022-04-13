شكرا لقرائتكم خبر عن حبيبة حاتم تغني "يا آمنة" في حفل أكاديمية الفنون احتفالا بشهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقيم أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة حفلا فنيا احتفالا بشهر رمضان الكريم من خلال فرقة أم كلثوم للموسيقى العربية على مسرح قاعة سيد درويش بالهرم، غدا الخميس.

تشارك في الحفل المطربة حبيبة حاتم التي تشدو باغنية "يا آمنة" ، ويعقب ذلك الحفل مجموعة من الحفلات تقدمها الفرقة بعد عودتها بقوة بأكاديمية الفنون وبإشراف الدكتور هشام العربي ، وقيادة المايسترو الدكتور محمد عبد الستار رئيس قسم الغناء الشرقي بالمعهد العالي للموسيقي العربية ، كما يتضمن الحفل مجموعة من كنوز تراثنا العربي التي تتوافق مع المناسبة مثل : ( أهو جه يا ولاد – غناء المجموعة ، هلت ليالي – غناء فتحي ناصر ، رمضان جانا – غناء السيد رزق – وحوي يا وحوي – غناء أحمد عبد العزيز ، تم البدر بدري – غناء نادين العمروسي ، والله بعوده - غناء يحيي عراقي ، من نورك يارب - غناء مريم هاني ) ، و يقام الحفل في تمام التاسعة مساء يوم الخميس، والدعوة عامة لكل الجمهور .

أنشأت وزارة الثقافة المصرية أكاديمية الفنون في عام1959 ، وهي إحدى مؤسسات التعليم العالى المتخصصة في تدريس الفنون التعبيرية وكان الهدف منها هو النهوض بمستوى الفن والاتجاه بالفنون إتجاها قومياً للمحافظة على التراث العربي وتوثيق الروابط محليا وعالميا، وكانت بداية الأكاديمية متمثلة في معاهد (السينما - الموسيقي - الباليه) ثم تطورت الأكاديمية واتسع مجال رسالتها، فأصبحت تضم الآن سبعة معاهد عالية لتخريج الفنانين في تخصصات فنون الأداء التعبيرية.