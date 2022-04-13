شكرا لقرائتكم خبر عن حفل لفرقة رضا للفنون الشعبية ضمن فعاليات برنامج "هل هلالك".. غدَا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك فرقة رضا للفنون الشعبية في برنامج " هل هلالك " الذي تقيمه وزارة الثقافة متمثلة في قطاع الإنتاج الثقافي بمسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، وذلك فى الثامنة والنصف مساء غدا الخميس.

فرقة رضا فرقة استعراضية مصرية بدأت في نهاية الخمسينات من القرن الماضي تحت قيادة محمود رضا وقدمت عروضا لاقت القبول والاستحسان ، وتعتبر أول فرقة خاصة للفنون الشعبية.

ومن أشهر رقصات الفرقة حرامي القفة ، بائع العرقسوس ، المراكبي ، الشمعدان ، العصايا ، خمس فدادين ، الشاويش عطية ، النوبة ، زينة البدو ، بنت اسكندرانية ، زوج الأربعة ، الطبول.

كانت قد انطلقت فعاليات النسخة السادسة من برنامج "هل هلالك" بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى، برئاسة المخرج خالد جلال، مجانا للجمهور، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية ، واستهل برنامج "هل هلالك" أولى لياليه بالاحتفال بذكرى نصر العاشر من رمضان، وكرم فيه عدد من أبطال نصر أكتوبر من القوات المسلحة، وكوكبة من الفنانين والمبدعين، أبرزهم الفنان مصطفى شعبان، الفنانة بشرى، الفنانة ليلى عز العرب، والشاعر الغنائى أمير طعيمة.

وتستمر فعاليات برنامج “هل هلالك” من يوم العاشر من رمضان، الحادي عشر من أبريل، حتى الرابع والعشرين من رمضان الخامس والعشرين من أبريل.