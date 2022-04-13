شكرا لقرائتكم خبر عن مديحة يسرى وش الخير .. حكايات سمراء النيل مع شفاء المرضى ومكاسب التجارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيانا يصبح الإنسان مصدراً للتفاؤل يستبشر به الناس ويرون أنه وش خير ، ويتأكد هذا الاعتقاد عنه مع كثرة المواقف التى يمر بها والتجارب التى يصادفها معه المحيطون به، وكانت سمراء النيل الفنانة الكبيرة مديحة يسرى من أكثر الفنانين الذين انتشر عنه أنهم مصدر للتفاؤل وأنها وش الخير على كل من يصادفها أو يتعامل معها.

وتحدثت سمراء النيل فى حوار نادر عن هذه القصة ، وقالت أنها منذ مولدها تفائل بها الأهل والجيران وذلك لأن والدها كان يعانى قبل ولادتها من المرض وشخصه الأطباء بأنه مصاب بمرض السكر وأنفق الأب أغلب ثروته على العلاج من هذا المرض الذى كان يعتبره الكثيرون مرضاً خطيراً وقتها.

وأوضحت مديحة يسرى أنه يوم مولدها اكتشف الأطباء أن ما يعانى منه الأب ليس مرض السكر وشخصوا حالته تشخيصاً صحيحاً ووصفوا له العلاج الصحيح ومن بعدها شفى الأب من مرضه ، ومن يومها وهو يتفائل بمولودته التى جاء شفائه يوم مولدها، وانتشرت هذه المعلومة عن سمراء النيل منذ ولادتها وأصبحت مصدراً لتفاؤل الأهل والجيران.

وأشارت الفنانة الكبيرة إلى أنه بلغ من تفاؤل أقاربها بها أن كل من كان يزور بيتهم كان يحرص على تقبيل الطفلة الصغيرة والتودد لها وعلى أن تبتسم فى وجهه حتى يصادف يوماً سعيداً، لدرجة أن قريب لها كان تاجراً كبيراً فى البورصة ، فكان يحرص أن يراها يومياً حتى تربح تجارته ، لأنه كان يصادف أرباحاً كبيرة فى اليوم الذى تبتتسم له هذه الطفلة ، ويخسر فى الأيام التى لا يراها فيها، وكان هذا الرجل يكافئ سمراء النيل دائماً بالهدايا حتى تبتسم حين تراه.