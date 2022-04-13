شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل العائدون الحلقة 11.. أمير كرارة يكلف محمد عادل بأول مهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الـ11 من مسلسل العائدون الذى يذاع على شاشة قناة dmc، أحداثاً عديدة، فعلى مستوى تنظيم داعش تمكنت شقيقة زوجة "سياف" قائد التنظيم من الهرب، ولكنها لم تتمكن من تخطى الحدود إذ أن رجال داعش نجحوا فى إعادتها وسط صدمة مما ينتظرها من عقوبة شديدة سيطبقها عليها "سياف".



مسلسل العائدون 11

كما بدأت أولى مهام "محمد عادل" علاء مع الأجهزة الأمنية المصرية، بعدما أعطى أمير كرارة "عمر" قلما بمثابة كاميرا من أجل تصوير خزنة ومكتب "جمال" محمود البزاوى القيادي الإخوانى، إلا أن الأخير وضعهم فى مأزق أثناء المقابلة، بعدما طلب منه القلم، متسائلاً من أين أتى به؟!



العائدون 11

ثم وصل الأمر إلى دهشة وصدمة "علاء" بالإضافة لصدمة شديدة من قبل أمير كرارة "عمر" وأمينة خليل "نادين" بالإضافة لـ خالد "هانى رمزي"، حيث كانوا يراقبون المقابلة، خاصة أن البزاوى أصر على أخذ القلم بحجة أنه أعجب به، وأعطاه قلما بديلاً له.

وعلى هذا المشهد انتهت الحلقة وسط شغف من قبل المشاهدين ممن وضعتهم النهاية فى حالة ترقب عما إذا كان تم اكتشاف أمر "علاء".