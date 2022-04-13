شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عز يسيطر على شحنة السلاح قبل تسليمها فى الاختيار 3 الحلقة 11 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الحادية عشرة من مسلسل "الاختيار 3 – القرار" والتى تحمل اسم "الخلية الأمنية"، استمرار ضابط المخابرات العامة مروان العدوى (أحمد عز) فى متابعة آخر تطورات مراقبة كونتينر الأسلحة، ويطلب من أكرم (محمد العمروسى) موافاته بكل جديد حول تحركاته وذلك قبل ساعات من انطلاق ساعة الصفر وبدء الهجوم.

بدأ مروان يقع فى حب بسمة (ميرنا نور الدين) وظهر ذلك عندما سأل زميله أكرم، عن نصيحته له فى إحضار هدية لبسمة ليستعين أكرم بزوجته والتى يتحدث معها مروان حول الأمر، وينتقل المشهد إلى اجتماع مروان بضباط المأمورية فى وجود ضابط المخابرات العامة مصطفى خليفة (أحمد السقا) الذى يرصد مجموعة من العناصر التى لها علاقة باستلام الشحنة.



النجم أحمد عز

يخبر مروان زملاءه بأن الكونتينر من وقت وصوله لم يتحرك من مزرعة متواجدة بالقرب من منطقة النوبرية، وأن المعلومة الأكيدة أن عملية التسليم ستتم الليلة، ولا بد من تنفيذ عملية نمنع فيها خروج الأسحة والمتفجرات ويتم القبض على كل المتواجدين، وتتحرك القوات مساء وتتم السيطرة على الشحنة والتعامل مع العناصر التكفيرية.

مسلسل "الاختيار 3 – القرار" يعرض على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى.

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضاً آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، وعددا كبيرا من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.